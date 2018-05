Filmoverzicht: weinig ontwikkeling in ‘Solo’, veel geweld in ‘A Prayer Before Dawn’

●●●●● Solo: A Star Wars Story: Actie ‘Solo’ gaat over de jonge jaren van Han Solo, vroeger gespeeld door Harrison Ford. Solo is eigengereid en anti-autoritair. Dat is niet verrassend en weinig anders dan in de befaamde klassieke trilogie. Lees de recensie: Te weinig ontwikkeling in Han Solo en in Disney’s Star Wars Regie: Ron Howard. Met: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clark.

●●●●● A Prayer Before Dawn: Biopic Geweld is het grote thema in de films van Jean-Stéphane Sauvaire. Psychologische vragen over wat fysiek geweld is en waarom mensen het elkaar aandoen beantwoordt hij niet in zijn vechtfilm ‘A Prayer Before Dawn’. Lees de recensie: Twee uur klappen, zweet, testosteron, angst en pijn

Regie: Jean-Stéphane Sauvaire. Met: Joe Cole, Vithaya Pansringarm.

●●●●● La villa: Familiedrama De Franse regisseur Robert Guédiguian schetst een familieverhaal, zoals ze vaker worden verteld in de Franse cinema, maar zijn realistische portretten van werkende mensen blijven ontroeren. Lees de recensie: Guédiguian kiest nooit de kant van de bourgeoisie Regie: Robert Guédiguian. Met: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan.

●●●●● De fietser: Documentaire De films van Kees Hin zijn opmerkzaam, dichterlijk en laconiek; in zijn nieuwste documentaire ‘De fietser’ is fietsen een metafoor voor het leven. Lees de recensie: Stadsportret van alle fietsers in Amsterdam Regie: Kees Hin.

●●●●● November: Arthouse ‘November’ mengt oude Estlandse sprookjes met christelijke mythen. De film opent met door de duivel behekste landbouwwerktuigen die kunnen vliegen. Lees de recensie: De pest voor de gek gehouden Regie: Rainer Sarnet. Met: Jörgen Liik, Rea Lest, Arvo Kukumägi.

●●●●● Overboard: Romantische komedie ‘Overboard’ bevat te weinig echte grappen om zelfs maar in de buurt te komen van het venijnige tempo dat screwballkomedies horen te hebben. Lees de recensie: Twee mensen overboord: dat is een te veel Regie: Rob Greenberg. Met: Anna Faris, Eugenio Derbez, Eva Longoria.

●●●●● Mozart in Love: Kostuumdrama Kostuumdrama ‘Mozart in Love’ knipoogt naar ‘Amadeus’ en is grotendeels mislukt. Lees de recensie: Mozart als passief doetje Regie: John Stephenson. Met: Aneurin Barnard, Morfydd Clark, James Purefoy.

●●●●● Ghostland: Horrorfilm Horrorfilm Ghostland heeft een aardig uitgangspunt, maar overstelpt de kijker met zo ongeveer alle overbekende elementen van het genre. Lees de recensie: Even de griezelclichés afvinken Regie: Pascal Laugier. Met: Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones, Taylor Hickson, Mylène Farmer.