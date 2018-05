Toen mijn man plotseling overleed zei mijn kleindochter na de begrafenis: „Oma wij zijn allemaal dubbel. Hier en boven. Dat heeft opa mij verteld.”

Ik keek wat ongelovig en toen zei ze: „Toen jullie er niet bij waren.”

Het heeft mij getroost. Ze was toen vijf jaar.

