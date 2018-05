De grootste vulkaanuitbarsting op Hawaï in decennia

Hawaï wordt al enige dagen geteisterd door uitbarstingen van de Kīlauea-vulkaan. De lavastromen hebben tientallen huizen verwoest. Een deel van de eilandbewoners is geëvacueerd. Autoriteiten zijn bang dat de zogeheten 'laze' de gezondheid van de bewoners zal beïnvloeden. Laze is het beste te omschrijven als de giftige damp die vrijkomt wanneer de hete lava in aanraking komt met een koude oceaan.