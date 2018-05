BNNVARA spant kort geding aan tegen UMC Utrecht

BNNVARA spant een kort geding aan tegen het UMC Utrecht omdat het ziekenhuis het toegangsverbod voor Zembla-journalist Ton van der Ham niet intrekt. Dat maakte de omroep dinsdagavond bekend. Mediadirecteur Robert Kievit zegt in een verklaring dat het toegangsverbod “ten onrechte de persvrijheid beperkt”.

De omroep had het ziekenhuis gesommeerd het verbod voor dinsdagmiddag in te trekken. Omdat het ziekenhuis hier geen gehoor aan gaf, stapt de omroep naar de rechter.

Conflict

Journalist Ton van der Ham mag tot april volgend jaar het UMC Utrecht niet meer in. Als hij toch het ziekenhuis ingaat wordt hij “aangehouden en overgedragen aan de politie”, aldus het ziekenhuis. Het ziekenhuis liet eerder in een reactie aan NRC weten dat een toegangsverbod “de gebruikelijke gang van zaken” is.

Het UMC ontzegde hem de toegang na een conflict over het bijwonen van een lezing met een camera. Volgens het ziekenhuis maakte de journalist tegen de regels in filmopnames bij de uitgang van de zaal. Ook zou de journalist een “agressieve houding” hebben gehad. Het ziekenhuis hield hem vervolgens zeven uur lang vast op verdenking van huisvredebreuk.

Van der Ham ontkende dat hij opnames maakte. Hij zegt met camera naar de lezing te zijn gegaan nadat hij hoorde dat RTL en NOS wel mochten filmen. Vervolgens werd hem de toegang tot de zaal ontzegd.

De lezing die Van der Ham wilde bijwonen was van de terminaal zieke patiënt Adrienne Cullen. Zij zou spreken over de zwijgcultuur in het ziekenhuis. Cullen kan door een fout van het ziekenhuis niet meer genezen.