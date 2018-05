Bemanning Nederlands schip vrijgelaten door piraten

Elf bemanningsleden van een Nederlands schip die in april voor de kust van Nigeria werden ontvoerd, zijn vrijgelaten. Dat bevestigt een woordvoerder van rederij ForestWave, de uitbater van het schip, woensdagavond tegen NRC. De opvarenden, onder wie geen Nederlanders, maken het “naar omstandigheden goed”.

De gijzelaars zijn volgens de woordvoerder van ForestWave vrijgekomen “na een lange dialoog met de ontvoerders”. Van een bevrijdingsactie zou geen sprake zijn geweest. Of er losgeld is betaald, en zo ja hoe veel, kan de woordvoerder niet zeggen. Evenmin is duidelijk wanneer de bemanningsleden precies zijn vrijgekomen. De woordvoerder wil uit privacyoverwegingen alleen zeggen dat het “gedurende het afgelopen weekend” is gebeurd.

Ook op de toestand van de bevrijde bemanningsleden wil hij niet te diep ingaan. “Ze zijn behoorlijk onder de indruk van alles wat ze hebben doorstaan. Maar ze waren de hele tijd bij elkaar en hebben altijd voedsel en vers water gehad. Ze zijn dus redelijk behandeld, afgezien van het feit dat je natuurlijk überhaupt niet ontvoerd wilt worden.” Na een medische check zijn de vrijgekomen opvarenden op het vliegtuig naar huis gezet.

Elf opvarenden meegenomen

Het schip van het Groningse ForestWave, de FWN Rapide, werd een maand geleden overvallen door piraten. Dat gebeurde terwijl het vaartuig op weg was naar de Nigeriaanse havenstad Port Harcourt. Elf opvarenden werden door de piraten meegenomen. Twee anderen konden zich verbergen. Nadat de zeerovers waren vertrokken, wisten zij de FWN Rapide veilig naar de kust te varen. Een ander bemanningslid werd aanvankelijk ook als ontvoerd beschouwd, maar bleek zich in werkelijkheid heel goed verstopt te hebben in het schip.

De FWN Rapide werd anderhalve week na de ontvoering weer in gebruik genomen. Het schip vaart nu rond met een nieuwe bemanning. Ondanks dat piraten geregeld toeslaan voor de kust van West-Afrika, blijft ForestWave daar volgens de woordvoerder gewoon varen.