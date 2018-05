Australische aartsbisschop legt taken neer na veroordeling

De Australische aartsbisschop Philip Wilson legt zijn taken neer naar aanleiding van zijn veroordeling wegens het verhullen van kindermisbruik door een priester. Dat meldt persbureau Reuters.

De 67-jarige Wilson werd dinsdag door een rechtbank ten noorden van Sydney schuldig bevonden aan het verbergen van seksueel misbruik van twee jongens door een priester in de jaren zeventig. Woensdag liet hij in een verklaring weten dat hij met ingang van vrijdag zijn taken neerlegt. Hij dient echter vooralsnog niet zijn ontslag in.

Ontslag als dat ‘gepast’ is

Wilson is de hoogste geestelijke binnen de Katholieke Kerk die is veroordeeld wegens het verhullen van kindermisbruik. De aartsbisschop, die lijdt aan de ziekte van Alzheimer, kan worden veroordeeld tot maximaal twee jaar gevangenisstraf.

In zijn verklaring zei Wilson dat hij de redenen voor zijn veroordeling nog op zich laat inwerken: “Terwijl ik dat doe, is het passend dat ik, gezien de bevindingen van de edelachtbare, mijn taken als aartsbisschop neerleg.” De aartsbisschop van Adelaide zei dat hij definitief zijn ontslag zal indienen als dat “nodig en gepast” zal blijken. De strafmaat wordt in juni bepaald.

Biechtgeheim

Vorig jaar rondde een Australische onderzoekscommissie een onderzoek af naar kindermisbruik in binnen de kerk en andere maatschappelijke instellingen. In het rapport werd geconcludeerd dat tussen 1950 en 2010 7 procent van de Katholieke priesters in Australië is beschuldigd van dergelijk misbruik. Sinds 1950 zouden ongeveer 2.400 priesters van de Australische Katholieke Kerk zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

Een belangrijk advies van de commissie luidde dat priesters bekentenissen over kindermisbruik tijdens de biecht moeten melden bij autoriteiten. Die aanbeveling, het doorbreken van het biechtgeheim in zo’n geval, werd niet door alle geestelijken geaccepteerd.