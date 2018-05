ASN verwijdert Heineken uit aandelenfonds wegens promotiemeisjes Afrika

ASN Bank beschouwt Heineken niet langer als een duurzaam bedrijf. De beleggingstak heeft alle aandelen in de bierbrouwer, ter waarde van 18 miljoen euro, verkocht en verwijderde Heineken uit het duurzame aandelenfonds. „Wij beleggen inmiddels niet meer in Heineken”, laat de woordvoerder van ASN Bank weten.

De misstanden rondom jonge vrouwen die in Afrika bier promoten voor Heineken waren de aanleiding voor de verwijdering. Uit het boek Bier voor Afrika en berichtgeving in NRC bleek dat promotiemeisjes op de werkvloer te maken krijgen met seksueel misbruik en dat ze onder druk worden gezet worden om naar bed gaan met leidinggevenden.

Heineken is al vijftien jaar bekend met de problematiek, maar heeft onder leiding van Jean-François van Boxmeer, topman sinds 2005, weinig gedaan om hun werkomstandigheden te verbeteren. Van Boxmeer blijkt zelf, toen hij in de jaren negentig expat was in Congo, een relatie te hebben gehad met een promotiemeisje.

Nieuwe beoordeling

Heineken zegt nog altijd een goede werkrelatie te hebben met ASN Beleggingsfondsen en belooft in de toekomst betere werkomstandigheden voor de promotievrouwen. „We hopen dat de resultaten van onze stappen voor ASN aanleiding zullen zijn om Heineken in de toekomst weer in hun duurzame beleggingsfondsen op te nemen.”

Voor de andere bank die zich laat voorstaan op duurzaamheid, Triodos, zijn de misstanden eveneens aanleiding voor een nieuwe beoordeling van Heineken. Een beslissing is daar nog niet genomen. Vorige maand schortte The Global Fund on the Fight Against Aids, Tuberculosis and Malaria, met een vermogen van circa 40 miljard dollar een van de grootste donoren ter wereld, een partnerschap met Heineken op, ook vanwege de slechte werkomstandigheden van promotiemeisjes.

Olivier van Beemen is auteur van het onlangs verschenen Bier voor Afrika. Het best bewaarde geheim van Heineken.