Amerikaanse auteur Philip Roth (85) overleden

De Amerikaanse schrijver Philip Roth is dinsdagavond op 85-jarige leeftijd overleden in New York. Dat heeft zijn literaire vertegenwoordiger woensdagochtend laten weten, meldt persbureau AP.

Roth, auteur van meer dan dertig boeken en winnaar van de Pulitzer Prize in 1998 voor American Pastoral, gold als een van de grootste Amerikaanse schrijvers. Hij overleed in een ziekenhuis aan een hartstilstand.

De auteur stond bekend om zijn beschrijving van het moderne Joods-Amerikaanse bestaan. Onder zijn beroemdste werken zijn Portnoy’s Complaint uit 1969 en Patrimony uit 1991, waarin Roth zijn complexe relatie met zijn vader beschreef. Voor dat boek won Roth de National Book Critics Circle Award.

Roth beschreef onder meer zijn joodse familie, seksuele gevoelens, schaamte en schuld, vaak met humor. Hij publiceerde zijn eerste werk, de verhalenbundel Goodbye, Columbus, in 1959. Tien jaar later maakte hij zijn grote doorbraak met het seksueel expliciete Portnoy’s Complaint.

Literaire prijzen

Later in zijn loopbaan publiceerde Roth een aantal historische romans, waaronder American Pastoral. Samen met I Married A Communist (1998) en The Human Stain (2000) vormt dat boek de zogeheten ‘American Trilogy’, een beschrijving van het naoorlogse Amerika. Het drieluik beslaat onder meer de Vietnamoorlog, het Koude Oorlog-tijdperk onder president McCarthy en het Lewinsky-schandaal van president Clinton. De drie boeken hebben dezelfde verteller, het personage Nathan Zuckerman.

Roth won een groot aantal literaire prijzen, waaronder behalve de Pulitzer Prize ook de Man Booker International Prize. Hoewel hij gold als een kanshebber voor de Nobelprijs voor Literatuur, kreeg hij die prijs niet. Na een loopbaan als schrijver van meer dan vijftig jaar kondigde Roth aan dat zijn werk Nemesis uit 2010 zijn laatste roman was. In het boek schrijft Roth over een polio-epidemie in Newark, New Jersey, waar hij opgroeide.

Hoewel zijn romans veelal het thema van het joodse bestaan in Amerika behandelden, wilde de atheïst Roth volgens persbureau Reuters niet worden beschouwd als een Joods-Amerikaanse auteur. Critici meenden dat hij negatieve joodse stereotypen gebruikte.

“Het is geen kwestie die me interesseert”, zei hij in 2005 tegen The Guardian. “Ik ben een Amerikaan.”

Roth was “een van onze grootste” auteurs, schreef Pamela Paul, hoofdredacteur van The New York Times Book Review, op Twitter. “Een heel droevig moment voor de Amerikaanse, en wereldwijde, literatuur.”