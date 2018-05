Albumoverzicht: Purcell tot leven gewekt, Beach House twinkelt in onscherpe liedjes

●●●●● Simian Mobile Disco: Murmurations Techno: Simian Mobiel Disco (SMB), heeft een lange weg afgelegd sinds hits als ‘Hustler’ (2006). Electropop met rafelige synths is waar James Ford en Jas Shaw bekend mee werden. Daarna volgden uitstapjes naar techno. zoals ‘Live’ (2013) en het sobere en saaie ‘Whorl’ (2014) Met Murmurations slaat SMB een bijzonder geslaagde zijweg in. Ze verknipten de prachtige koorzang van het Londense Deep Throat vrouwenkoor (ja echt) tot galmende canon. Het klinkt alsof het duo met drumcomputers in een Romaanse kapel is gaan staan waar stemmen en carillonspel oneindig weerkaatsen. Toch wordt het nergens een kakofonie. De nummers komen in golven, en er zijn voldoende instrumentale intermezzo’s om op adem te komen, zoals het warm knetterende ‘Gliders’. Soms klinkt de zang prachtig sacraal zoals op ‘Caught in a Wave’, soms strijdvaardig zoals op ‘We go’. ‘Hey Sister’ doet denken aan de carillontechno van Efdemin. Af en toe dreigt het richting kitsch te gaan, maar deze koorbubbel is vooral betoverend mooi. Rolinde Hoorntje Luister dit album op Spotify.

●●●●● Maaike Ouboter: Vanaf Nu Is Het Van Jou Pop: Zangeres Maaike Ouboter is niet makkelijk te doorgronden. Ouboter zingt met heldere klaterstem, en haar teksten zijn goed verstaanbaar. Het zijn de muziek en de inhoud van de woorden die raadselachtig blijven. Haar melodieën ontwikkelen zich intuïtief, het ingezette couplet of refrein kan zomaar stokken, omdat Ouboter nog een zin moet afmaken. De instrumentaties zijn dienend, met akoestische gitaar en voorzichtige drums. Soms valt een accent op, zoals de spookachtig echoënde gitaar in ‘Kom Dichterbij’, en de gestroomlijnde vaart van ‘Johanna’. Ondanks Ouboters kwinkelerende zang gaan de teksten doorgaans over verdriet, over leed dat ‘hard binnenkomt’, over verlatenheid, en de poging om lief te hebben. Ouboter houdt van woorden (‘Vang me met je woorden’), en bedenkt ze ook zelf (‘overaftelbaar’). Ze is soms onnavolgbaar, soms raak, zoals in het nummer: ‘Dan lach je omdat dat jouw manier van huilen is, en dan lach ik met je mee’. Hester Carvalho Luister dit album op Spotify.

●●●●● Johannette Zomer & La Sfera Armoniosa: Henry Purcell - Symphony while the swans come forward Klassiek: De Engelse componist Henry Purcell stond te boek als een kroegtijger, vandaar de beruchte mythe over zijn vroege dood, op zijn 36ste: zijn vrouw zou hem bij thuiskomst midden in de nacht buiten hebben laten staan, waarna hij niet veel later stierf aan longontsteking. Wat dit te maken heeft met het nieuwe album van La Sfera Armoniosa? Er schuilt iets volks en rauws in Purcell. Veel musici strijken die eigenschappen glad, maar theorbist Mike Fentross haalt ze juist naar voren met het instrumentarium - waaronder speciaal vervaardigde zilveren trompetten - waarvoor Purcell schreef. Ook het feit dat het hier gaat om een concert-opname, draagt bij aan het vitale karakter van de vertolking. Niet de technische - maar vaak klinische - perfectie leidt de dans, maar de emoties die de componist met klanken wilde oproepen. Purcell lijkt door La Sfera Armoniosa tot in zijn diepste vezels weer tot leven gewekt. Joost Galema