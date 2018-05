Al die verandering, was dat nu nodig?

‘De protestgeneratie’, zo worden ze genoemd: de mensen geboren tussen 1941 en 1955. Zij waren het die eind jaren zestig het Maagdenhuis bezetten, rookbommen gooiden en slaags raakten met de politie. Zij waren het ook die in de jaren zeventig experimenteerden met vrije liefde en marxistische leesclubjes.

Althans, dat is het beeld. In werkelijkheid gold dit voor slechts een klein deel van deze ‘protestgeneratie’: het deel dat studeerde in de steden en daarbij genoeg tijd (en zelfvertrouwen) had om eens lekker te gaan zitten voor Das Kapital.

Deze maand besteedt NRC aandacht aan revolutiejaar 1968. Vijftig jaar geleden trokken jeugdige babyboomers vol idealen ten strijde tegen het oude establishment. Wat is er over van hun idealen? Hoe vormden zij de kunst en cultuur? En waarom zit het revolutionair elan anno 2018 vooral op rechts? Lees de verhalen via nrc.nl/1968.

Maar lang niet alle leden van de protestgeneratie studeerden. Van de tussen 1945 en 1954 geboren boomers volgde maar een klein deel hoger onderwijs: 18 procent van de vrouwen en 31 procent van de mannen.

Ook wat levensstijl betreft waren de babyboomers nog best traditioneel. Slechts een vijfde woonde samen voor het huwelijk. Van de vrouwelijke babyboomers was de helft op hun 22ste getrouwd; van de mannelijke de helft op hun 25ste. Vrouwen geboren tussen 1945 en 1954 kregen hun eerste kind gemiddeld op hun 25ste. Voor de generatie vrouwen geboren in de jaren zestig was deze leeftijd al drie jaar opgeschoven.

Voor veel jongeren, ze zouden ze nu ‘de gewone Nederlanders’ heten, voltrokken de revoluties van de jaren zestig en zeventig zich op afstand. Ja, ze lieten hun haar groeien en ja, ze luisterden naar Dylan en The Beatles. Ze hadden (soms) seks voor het huwelijk en misschien gingen ze zelfs hun ouders tutoyeren.

Maar de universiteit bezetten? Een reis maken naar het communistische China? Nee.

Wim de Koeijer (75) ‘Die vrije seksuele moraal hoefde van mij niet’

‘Al die langháárig’n die niet willen werken, dat gekraak, dat stenen gooien naar de politie. Laat ze die nozems aanpakken – zo werd er aan de koffietafel in Yerseke, waar ik opgroeide, over de revolutie van 1968 gesproken. Wat er allemaal gebeurde in Parijs, Amsterdam, dat konden de Zeeuwse vissers en hardwerkende plattelanders niet waarderen. Op het dorp leefde je gewoon je bestaan. Zes uur opstaan, om je brood te verdienen. „Als gereformeerde dorpsjongen op afstand maakte ik de omslag mee. De roep om gelijkwaardigheid, de seksuele revolutie; ik ervoer dat als een bevrijding, hoewel beducht voor het doorslaan van de bestaande kaders in een soort anarchistische vrijheidsroes. „Het was een open tijd, oude gezagsverhoudingen vielen weg, ook binnen de kerk. Ik wilde mijn horizon verbreden, volgde een opleiding aan de Pedagogische Academie in Middelburg en werd onderwijzer in Eindhoven. Daar maakte ik de introductie mee van de seksuele voorlichting. De oudercommissie van de school was erop tegen, maar in protestantse kringen was de voorlichting heel beschaafd. In het tijdschrift Gezond Gezin schreef dokter Dupuis over de waarde van een gezond gezin en hoe seks past binnen liefde en trouw voor elkaar. „Ik leerde mijn vrouw kennen in 1965. We trouwden in april 1968, aan de vooravond van de studentenopstand in Parijs. We geloofden onbekommerd in een christelijk huwelijk tussen man en vrouw. Die vrije seksuele moraal heeft van mij nooit gehoeven. Ik ben al vijftig jaar gelukkig getrouwd.”

Douwe Stellinga (72) ‘Ik vond het te ver gaan als ze dingen gingen vernielen’

‘In 1968 woonde ik in Tricht, samen met mijn vrouw. Ik gaf les in Amsterdam, mijn vrouw in Tricht, zij moest van haar werkgever stoppen toen ze zwanger was. Ik was 23 toen we trouwden. Dat mijn leeftijdgenoten andere vormen uitprobeerden in de liefde vond ik prima. Ik richtte mijn leven in zoals ik wou en dat gunde ik een ander ook. „Ik kom uit een Friese familie die van oudsher bestond uit landarbeiders. Mijn ouders waren vegetariër, ze waren tegen kerk, kroeg en kapitaal, en lid van de jongerenafdeling van de SDAP. Mijn vader was een eigenzinnige man, hij heeft dat op z’n drie zoons overgebracht. „Ik werkte in Amsterdam toen daar in ’69 aan de universiteit de revolutie uitbrak, maar ik kreeg er weinig van mee. Ik ben niet zo’n schreeuwer, dat moest je wel een beetje hebben als je bijvoorbeeld actief wilde zijn bij Provo. „Mijn broertje, twee jaar jonger dan ik, had dat wel: die ging demonstreren tegen de Vietnamoorlog. Hij was altijd al wat recalcitranter dan ik, en hij zat in een milieu waarin gedemonstreerd werd. Ik zelf vond het te ver gaan als demonstranten dingen gingen vernielen. Ik wilde wel discussiëren, maar ik zou geen rookbommen gooien naar de gouden koets. Maar als er echt onrecht is, dan wil ik daar wel iets aan doen. Toen ik later lesgaf in Indonesië, begin jaren tachtig, devalueerde de roepia. Ik heb toen geëist dat niet alleen het Nederlandse personeel maar ook het Indonesische een salariscorrectie kreeg.’’

Leo Luchtman (72) ‘Het rode boekje van Mao zag ik niet zitten’

‘Ik haalde mijn doctoraal in Nijmegen op 2 mei 1969, een of twee dagen voordat de universiteit werd bezet. Ik studeerde nog af in rokkostuum, een paar maanden later was het niet gek om dat in spijkerpak te doen. Alles veranderde heel snel. De omgang met hoogleraren werd vrijer en plotseling was het niet meer uitzonderlijk als een jongen en een meisje samenwoonden. „Ik kom uit Roermond, we waren met vier zoons thuis. Mijn vader was directeur van een bank. Hij had niet universitair gestudeerd, wij gingen dat alle vier wel doen. Ik was lid van de sociëteit, wat in andere steden het corps heette. Dat was traditioneel: ik werd ontgroend en kaalgeschoren. Maar de leden waren in 1963 vogels van diverse pluimage, onafhankelijke geesten. „Na mijn afstuderen ben ik naar Tilburg gegaan om de bezetting daar te bekijken. Dat was heel vriendelijk, er werd niet gevochten ofzo. Ze hadden deels een punt, de universiteit was erg hiërarchisch en studenten moesten meer inspraak krijgen. Maar dat werd vermengd met andere politieke aspecten. Binnen hun kringen was het rode boekje van Mao verplichte kost, dat zag ik niet zitten. „Aan drugs en vrije liefde deed ik niet mee. Ik ging weg uit Nijmegen in ’69 om in Rotterdam op een traditioneel advocatenkantoor te gaan werken. Ik was toen 24, datzelfde jaar trouwde ik. Mijn vrouw kreeg te horen dat ze ontslagen zou worden wanneer ze zwanger werd. Dat gebeurde uiteindelijk niet, dat geeft aan hoe snel de tijd veranderde.”

Michael Elias (69) ‘Ik had niet zoveel idealen, daar schaamde ik me voor’

‘Ik had een januskop in de jaren zestig: enerzijds trok de reuring me aan, anderzijds benauwde die me. In 1967 ging ik in Leiden studeren, later in Amsterdam. Ik ging samenwonen, liet m’n baard staan en wekte de indruk modern te zijn. Maar eigenlijk was ik ook traditioneel en bracht de tijdgeest me in verwarring. Ik forceerde mezelf, zag andere jongens dingen doen en ging ze nabootsen. „In Leiden woonde ik een bijeenkomst bij waar over bezetting werd gediscussieerd, het choqueerde me dat universiteitsbestuurders zo in de zeik werden genomen. Ook Aktie Tomaat, waarbij toneelschoolstudenten tomaten gooiden naar acteurs, vond ik schokkend. „Ik had niet zoveel idealen, daar schaamde ik me een beetje voor. Maagdenhuisbezetters hadden die tenminste wel. Maar als mijn buurman, die bij de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland zat, me zijn krantje verkocht, moest ik er niet aan denken dat de KEN aan de macht zou komen. Ik was altijd bang voor een nieuwe dictatuur, kende Orwells Animal Farm en had veel over kampen gelezen. Mijn vader vertelde dat de communisten in Buchenwald, waar hij had gezeten, even erg waren als SS’ers. „Dit soort dingen durfde ik toen niet te zeggen. Ik heb de ervaringen verwerkt in een boek over iemand die de veranderingen in de jaren zestig niet aankon. Het manuscript is net af. „Toen het christendom werd afgeschaft, deed ik daaraan mee. Bevrijding! Na enkele ingrijpende ervaringen besefte ik hoezeer ik de troost, de zingeving en de rituelen van ‘onze moeder de heilige kerk’ miste. Ik leerde Hebreeuws en ga weer geregeld naar een kerk, het geeft mijn ongedurig hart rust.”