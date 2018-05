14 jaar cel voor neersteken D66-raadslid

De Fransman die in mei 2016 een gemeenteraadslid van D66 in de gemeente Beemster neerstak, is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel. Ook moet hij het slachtoffer, Marian Segers uit Beemster, bijna 75.000 euro schadevergoeding betalen. Volgens het hof had de 44-jarige Olivier L. de aanval op Segers van tevoren beraamd en was zijn doel haar te vermoorden. Segers overleefde de steekpartij ternauwernood.

L. werd eerder door een lagere rechtbank veroordeeld tot acht jaar celstraf voor poging tot doodslag en autodiefstal. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tien jaar. Volgens het hof zijn deze straffen onvoldoende vanwege de “ernst en gevolgen van de feiten”.

Door een wonder overleefd

De nacht voor de aanval verstopte de Fransman zich op het erf van Segers. Toen zij de volgende dag haar schuur inliep, viel hij haar met een kampeerhamer aan. Segers viel na meerdere klappen flauw. Toen ze weer bijkwam stak L. haar meerdere keren met een heggenschaar en messen in haar borst en hals.

Ze wist te ontkomen en haar buren te waarschuwen. Volgens het hof is het “een wonder” dat ze de aanval heeft overleefd. De man stal vervolgens de auto van Segers en vluchtte naar het buitenland. De man zou geen specifieke reden hebben om Segers aan te vallen. Het hof spreekt van “volstrekte willekeur”.

Horrorscenario

Volgens het hof heeft de aanval “alle kenmerken van een horrorscenario”. Ook waren de gevolgen voor Segers “zeer groot”, zij heeft onder meer haar raadszetel moeten opgeven. Mede daarom zou een celstraf van tien jaar niet voldoende zijn, vond het hof.

Volgens de advocaat van L. handelde hij onder invloed van drank en drugs, maar volgens het hof is dit niet te bewijzen. Ook ging de rechter niet mee met adviezen van een psychiater om de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren.