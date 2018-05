Zuid-Koreanen toch niet naar ceremonie sluiting proefterrein

Zuid-Koreaanse journalisten kunnen toch niet naar de sluiting van de Noord-Koreaanse nucleaire testlocatie Punggye-ri. Ze hebben geen toestemming gekregen van Noord-Korea om de ceremonie bij te wonen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Eerder deze maand werd bekend dat het proefterrein wordt ontmanteld. Punggye-ri is de locatie waar zes Noord-Koreaanse kernproeven zijn uitgevoerd. In 2017 vond de laatste gedetecteerde test daar plaats, waarbij mogelijk een waterstofbom tot ontploffing is gebracht.

De ontmanteling gaat gepaard met een ceremonie. Dat evenement vindt tussen woensdag en vrijdag plaats, afhankelijk van het weer. Noord-Korea nodigde China, Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea uit om journalisten aan te dragen om de ceremonie bij te wonen. De acht Zuid-Koreaanse verslaggevers op de lijst hebben echter geen toestemming gekregen. De andere journalisten zijn dinsdag vertrokken. Ze worden ingevlogen vanaf Beijing.

Sluiting toegezegd voorafgaand aan top met VS

De sluiting van de testtunnels bij Punggye-ri gebeurt vlak voor de diplomatieke top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un met de Amerikaanse president Donald Trump. Tijdens de ontmoeting op 12 juni zal het vooral gaan over het Noord-Koreaanse nucleaire wapenprogramma.

De VS en Zuid-Korea willen graag dat dat gestaakt wordt en dat de bestaande atoomwapens ontmanteld worden. Behalve het sluiten van Punggye-ri en het stoppen van kernproeven heeft Noord-Korea daarover nog geen toezeggingen gedaan.

Tegenover internationale persbureaus laat een Zuid-Koreaanse minister weten het te betreuren dat de journalisten geweigerd worden. “Desalniettemin hoopt onze regering dat de sluitingsceremonie zonder problemen verloopt. We verwachten dat de ontmanteling een goede basis is voor een succesvolle top tussen Noord-Korea en de VS.”