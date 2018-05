Vestia heeft geschikt met hoofdverdachte Arjan G.

Woningcorporatie Vestia heeft met een van de twee hoofdverdachten van het derivatenschandaal, Arjan G., een schikking bereikt. Arjan G. zal afstand doen van het resterende geld dat hij heimelijk verdiende als tussenpersoon met de handel in derivaten (renteverzekeringen). In ruil zal Vestia in de toekomt geen claims tegen Arjan G. meer indienen. Dat heeft een woordvoerder van Vestia bevestigd.

Strafproces

Deze donderdag begint in de Rotterdamse rechtbank het strafproces tegen zeven verdachten in het derivatendebacle rond Vestia en andere woningcorporaties. Arjan G. wordt verdacht van omkoping, oplichting, witwassen, belastingfraude en het gebruik maken van vervalste facturen. Als tussenpersoon van adviesbureau FIFA Finance verdiende hij ongeveer 20 miljoen euro aan commissie op derivatencontracten die Vestia afsloot.

Arjan G. sluisde ongeveer de helft van dat geld door aan Marcel de V., de kasbeheerder van Vestia. Marcel de V. verzweeg deze neveninkomsten voor zijn werkgever Vestia. Uit wroeging stopte Arjan G. in 2010 met het doorbetalen van de steekpenningen aan Marcel de V., heeft hij eerder verklaard.

Marcel de V. speculeerde op grote schaal en sloot in totaal voor 23 miljard euro aan derivaten af. Toen de rente daalde, eisten de banken eind 2011 honderden miljoenen aan onderpand voor de derivaten. Zo dreigde de grootste woningcorporatie van Nederland met 90.000 woningen begin 2012 bijna om te vallen. Nadat het schandaal in de media uitlekte, gaf Arjan G. zichzelf aan bij justitie en bekende hij alles.

Schadevergoeding

Marcel de V. is in juni vorig jaar veroordeeld tot een schadevergoeding van minstens 11,5 miljoen euro wegens het aannemen van smeergeld van banken. Dat was de uitkomst van een civiele rechtszaak die Vestia had aangespannen. De V. is in hoger beroep gegaan.

Hoeveel geld Arjan G. bij de schikking aan Vestia zal moeten teruggeven, moet nog worden bepaald. Hij is ook in gesprek met de Belastingdienst over een teruggave, zegt zijn advocaat Willem Koops. Sinds het derivatendebacle leidt Arjan G. geen luxeleven meer. Hij trok naar Duitsland waar hij de kost ging verdienen als taxichauffeur en poelier.

Derivaten

Vestia heeft de derivaten bij banken kunnen afkopen voor 2 miljard euro. De totale schade van het onschadelijk maken van de derivaten is ongeveer 2,7 miljard. „Dat zijn bedragen die voor een persoon niet zijn op te brengen”, aldus de woordvoerder van Vestia. „Het gaat meer om het principe. Arjan G. doet afstand van alles wat hij heeft en daarmee ook van alles wat hij aan Vestia heeft overgehouden. Hij houdt alleen het noodzakelijk om van te leven over.”

Wat meespeelt bij de schikking is dat Arjan G. spijt heeft betuigd en met de advocaten van Vestia heeft meegewerkt om het derivatendebacle te reconstrueren. Tijdens de Parlementaire Enquête Woningcorporaties in 2014 zei Arjan G. er al rekening mee te houden dat hij niets van zijn winsten zou overhouden.

Zelf onthoudt Arjan G. zich nu van commentaar. Zijn advocaat Koops benadrukt dat de schikking met Vestia „in volle transparantie” is getroffen. „Het Openbaar Ministerie is op de hoogte en de rechter wordt gevraagd om met alle aspecten van de schikking rekening te houden.” Volgens Koops heeft Arjan G. geen schikking met justitie getroffen.