Twee doden bij crash sportvliegtuigje Gouda

In de Krimpenerwaard, vlak onder Gouda, is dinsdag aan het eind van de ochtend een sportvliegtuig neergestort. Daarbij zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Dat bevestigt de brandweer.

De politie onderzoekt wie de inzittenden zijn en wat er is voorgevallen. RTV Rijnmond meldt dat het gaat om een Cessna van het Rotterdamse bedrijf Sand Air. Het bedrijf organiseert regelmatig rondvluchten en verzorgt vlieglessen. De brandweer kon dit nog niet bevestigen.

Van de radar verdwenen

Het toestel was vanaf Rotterdam The Hague Airport opgestegen en via Gouda vermoedelijk onderweg naar Stolwijk, toen het van de radar verdween. Het vliegtuigje zou een boom hebben geraakt toen het laag vloog, aldus ANP. Het toestel is deels in een sloot en deels in een weiland terechtgekomen.

Hetzelfde toestel, een Cessna van het type F172N Skyhawk, kwam in 2012 in botsing met een reclamevliegtuigje van het CDA. Het reclametoestel moest een noodlanding maken, maar er raakte niemand gewond.

Correctie (22 mei 2018): Bij een eerdere versie van dit stuk stond geen foto van het ongeluk in Krimpenerwaard. Hierboven is dat aangepast.