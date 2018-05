Sony koopt meer aandelen muziekmaatschappij EMI

Sony heeft een akkoord bereikt over de overname van een groot belang in muziekmaatschappij EMI Music Publishing. Het Japanse bedrijf koopt de aandelen van investeerder Mubadala over, dat bijna 60 procent in bezit heeft. Sony betaalt daarvoor ongeveer 2,3 miljard dollar (1,9 miljard euro).

Sony had al eenderde van de aandelen van EMI. Met de overname krijgt het dus 90 procent van de muziekmaatschappij in handen. De catalogus van EMI bevat meer dan twee miljoen nummers van onder meer Beyoncé, David Bowie en Frank Sinatra. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders.

In 2017 herstelde de filmtak van Sony, met een recordomzet tot gevolg

Meer verdienen aan auteursrechten en ‘content’

Sony beheert nu zelf al de auteursrechten van 2,3 miljoen muziekwerken. Met de overname versterkt het bedrijf zijn positie als grootste muziekuitgever ter wereld. De overname zou vallen binnen de strategie van de nieuwe Sony-topman Kenichiro Yoshida. Bloomberg schrijft dat hij verwacht dat het bedrijf in de komende jaren meer kan verdienen aan content, zoals games, films en de auteursrechten. Het bedrijf verwacht dat de verkoop van elektronische producten zoals digitale camera’s en televisies zal afnemen.

EMI heeft ook een platenmaatschappij, die onderdeel uitmaakt van Universal. Sony koopt de muziekuitgeverij, de EMI-tak die handelt in de liedjes en auteursrechten. Platenmaatschappijen sluiten contracten met de uitvoerende muzikanten en handelen in de rechten die gelden voor de opname van muziek.

Sony behaalde vorig jaar een omzet van 77 miljard dollar en sloot het fiscale jaar af met een nettowinst van ongeveer 4,4 miljard dollar. Bijna een kwart van de omzet werd toen verdiend in de videogametak.