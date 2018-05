Palestina wil onderzoek Strafhof naar misdaden in bezette gebieden

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki heeft het Internationaal Strafhof (ICC) gevraagd “onmiddellijk” een procedure te beginnen om de mensenrechtensituatie in Israëlische nederzettingen te onderzoeken. Dat zei al-Maliki dinsdagochtend, na een gesprek met ICC-hoofdaanklager Fatou Bensouda.

Het onderzoek zou zich volgens de Palestijnse Autoriteit vooral moeten richten op de situatie in de Westelijke Jordaanoever en oostelijk Jeruzalem. Het zou alle misdrijven die gepleegd zijn sinds juni 2014 moeten omvatten.

Al-Maliki’s bezoek aan Den Haag vindt plaats na een reeks grote demonstraties in april en mei in de Gazastrook, die tot ruim honderd doden leidden. Bij de ‘Mars van de Terugkeer’ demonstreerden inwoners in Gaza tegen de Israëlische blokkade van het gebied en de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Israël trekt legitimiteit verzoek in twijfel

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël heeft in een eerste reactie het verzoek aan het Strafhof “absurd” genoemd, meldt persbureau Reuters. “Israël verwacht dat het ICC niet zal buigen voor de druk van de Palestijnen en dat het de inspanningen om het hof te politiseren, zal weerstaan.” Het verzoek zou ongeldig zijn, omdat Palestina geen staat is.

Volgens de Palestijnen is het verzoek dat dinsdag is ingediend juist een “belangrijke testcase voor de internationale rechtsorde”. Palestina trad in 2015 toe tot het Strafhof in Den Haag. Israël is geen lid. Volgens het ICC worden de Westelijke Jordaanoever en oostelijk Jeruzalem illegaal door Israël bezet. Mensenrechtenschendingen in de Israëlische nederzettingen zouden dan ook plaatsvinden op Palestijns grondgebied, waardoor Palestina een formeel verzoek bij het hof kan indienen.

De Palestijnse minister brengt dinsdag ook een bezoek aan de Nederlandse minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD).