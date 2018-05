Omstreden dienstreis voedt vertrouwenscrisis bij OM

Het college van procureurs-generaal houdt deze woensdag spoedberaad over de vertrouwenscrisis in eigen kring. Vooraanstaande aanklagers van het Openbaar Ministerie (OM) maken zich ernstig zorgen over de integriteit van de eigen organisatie, meldde NRC vorige week. Aanleiding is de door de top van het OM jarenlang verzwegen relatie tussen de voormalige procureur-generaal en nu hoofdofficier van justitie in Rotterdam Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Zij werd door hem in 2011 benoemd tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket.

Het OM maakt zich onder meer zorgen over een dienstreis van vooraanstaande collega’s naar Thailand. In oktober 2012 verbleef een tiental Nederlandse officieren van justitie een week lang in Bangkok om een congres bij te wonen van de in 1995 opgerichte International Association of Prosecutors (IAP). Deze club van internationale aanklagers zetelt in Den Haag en organiseert ieder jaar een meerdaagse bijeenkomst om de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren.

De officieren van justitie spraken vooral over internationale georganiseerde misdaad en vrouwenhandel. Namens Nederland werd het woord gevoerd door onder anderen OM-baas Herman Bolhaar, procureur-generaal Marc van Nimwegen en de landelijk officier van justitie mensenhandel Warner ten Kate. In de delegatie werd ook plek ingeruimd voor de hoofdofficier van justitie Marianne Bloos. Haar aanwezigheid is opvallend omdat de procureur-generaal die mensenhandel destijds in haar portefeuille had – Annemarie Penn-te Strake – niet mee mocht.

Nieuw licht

Waarom Bloos wel werd afgevaardigd wil Herman Bolhaar desgevraagd niet zeggen. Hij is sinds vorig jaar Nationaal Rapporteur Mensenhandel en verwijst naar zijn vorige werkgever. Een woordvoerder van het OM zegt dat Bloos „op uitnodiging van het college” meereisde. Bloos en Van Nimwegen reageerden dinsdag niet op vragen van NRC.

De dienstreis werpt mogelijk ook nieuw licht op de duur van de relatie. Die lijkt erop te wijzen dat de twee al in 2012 een geheime relatie hadden. Bij justitie geldt een gedragscode die het melden van intieme relaties bij een gezagsverhouding voorschrijft.

Op vragen van collega’s en NRC ontkende Bolhaar in 2014 ten stelligste dat er een dergelijke relatie was. Vorige week schreef Van Nimwegen aan NRC dat hij in 2016 aan het college heeft gemeld dat hij met Bloos een „partnerrelatie” had. Hij schreef ook in 2014 aan Bolhaar te hebben gevraagd om hoofdofficier van justitie in Rotterdam te mogen worden omdat hij verliefd was op Bloos. Bolhaar zegt dat die overplaatsing normaal loopbaanbeleid was. Andere bronnen in de top van het OM en het ministerie van Veiligheid en Justitie zeggen dat de overplaatsing van Van Nimwegen in een weekend werd afgedwongen door het departement.

De dienstreis levert Bloos om meer redenen moeilijkheden op. Sinds ruim twee jaar doet ‘haar’ functioneel parket een strafrechtelijk onderzoek naar verduistering van bijna honderdduizend euro door de voormalige Haagse advocaat-generaal Derk Kuipers. Hij was van 2010 tot 2016 secretaris-generaal van het IAP en zou in die functie hebben gefraudeerd. Kuipers is inmiddels door het OM ontslagen. Of hij nog voor de strafrechter verschijnt, hangt mede af van het onderzoek van het functioneel parket. Het parket van Bloos moet beslissen over de verdere vervolging van de man die het congres in Thailand organiseerde waar Bloos volgens verschillende van haar collega’s ten onrechte naar toe ging. Het is een vorm van „belangenverstrengeling” waar vooraanstaande magistraten zich anoniem – uit angst voor represailles – ernstige zorgen over maken.

Het hoofd van het OM, Gerrit van der Burg, heeft woensdag een gesprek met minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) over de crisis binnen het OM.