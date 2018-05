NVWA maakt inspectierapporten openbaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat alle inspectierapporten openbaren. Dat heeft inspecteur-generaal Rob van Lint dinsdag aangekondigd. Rapporten met daarin de namen van slachthuizen verschijnen binnenkort als eerste online.

Binnen een paar jaar moeten alle rapporten via het internet inzichtelijk zijn. Daarbij worden ook de namen genoemd van de onderzochte bedrijven. De NVWA zegt zoveel mogelijk informatie te willen openbaren omdat het hierover veel verzoeken van consumenten krijgt. Ook hoopt de autoriteit dat openbaring de naleving van regels bij bedrijven zal bevorderen. De publicatie van de gegevens moet daarmee als een stok achter de deur dienen voor bedrijven die zich bezighouden met voedsel, consumentenproducten en dieren.

Horeca-inspectiekaart

Nu al is een deel van de rapporten over horecazaken inzichtelijk. Al eerder rolde de voedingswaakhond een horeca-inspectiekaart uit voor enkele steden in Nederland. Daarop worden cafés en restaurants beoordeeld op onder meer de omgang met voedsel en de aan- of afwezigheid van ongedierte. De NVWA wil zulke inspectiegegevens de komende tijd voor meer horecazaken beschikbaar maken. Hetzelfde moet op den duur gebeuren met productonderzoeken.

De vraag naar zulke rapporten is groot, zegt de autoriteit. Als consumenten weten dat er iets mis is, willen ze ook weten waar dat is gebeurd, stelt een woordvoerder. Overigens gebeurt het een paar keer per jaar dat een horecazaak daadwerkelijk op last van de inspectie wordt gesloten.

Begin april kreeg de autoriteit forse kritiek te verduren van onder meer de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). De vakbond oordeelde in een rapport dat de NVWA tijdens de fipronilcrisis te laat ingreep. Daardoor viel de schade door de eiercrisis hoger uit dan nodig was geweest.