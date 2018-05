Niet paren met de buurman

De Tweet van de Week, en wat mij betreft die van het Jaar, komt van Marielle van Essen. Deze strafrechtadvocaat – bekend van tv – werd laatst tot diep in de nacht gestoord door dreunende hiphop in de woning boven haar.

Ze probeerde haar buurman te bereiken, maar die gaf niet thuis. Toen de getergde strafpleiter om half drie ‘s nachts de politie erbij haalde, bleek dat Van Essen haar eigen Spotify-lijst op de draadloze speaker van haar buurman aan het afspelen was. De agenten zagen er de humor wel van in, maar Van Essen voelde zich een #muts, twitterde ze.

Tot half 3 ‘s nachts ergeren aan de buurman die keiharde hiphop aan het draaien is, om er met de politie achter te komen dat de buurman niet thuis is maar ik zelf met mijn Spotify en Bluetooth diens box heb aangezet🤣 #muts — Marielle van Essen (@strafzaak) May 17, 2018

Dat van die muts is niet terecht. Want Van Essens avontuur is behalve hilarisch ook een voorbeeld van technologie die is doorgeschoten in gebruiksgemak.

Luiheid

Bluetooth, dat dit jaar z’n twintigste verjaardag viert, zit in miljarden apparaten. Als netwerk voor tijdelijke en wisselende contacten is het makkelijk, maar niet zonder risico. Omdat het veilig koppelen tijdrovend is, zijn veel draadloze speakers niet of onvoldoende beveiligd. Dat is te wijten aan luiheid van de fabrikant – die geen zin heeft om zijn helpdesk met al te complexe vragen op te zadelen – en luiheid van de gebruiker - die geen zin heeft om een pincode in te voeren. Veilig te pairen, zoals dat op z’n bluetooths heet.

Door die onbeschermde verbinding is het makkelijk om ongemerkt te paren met een luidspreker, carkit of zelfs gitaarversterker van iemand anders: Fender bracht onlangs een versterker met bluetooth op de markt waar iedereen in de omgeving verbinding mee kan maken. Ben je de band even beu, dan stuur je je eigen playlist richting het podium.

Ook een bekend probleem: buren die ongewild YouTube-filmpjes op elkaars tv’s bekijken, omdat hun netwerken met elkaar verbonden zijn geraakt. Dat kan gebeuren als je een keer iemands wifi-code geleend hebt. Of omdat je powerline-adapter (zo’n netwerkkastje dat via het stopcontact werkt) met die van de buren begint te communiceren.

Inbreken op andermans tv, dat doet me denken aan de avonden waarop ik met een universele afstandsbediening door het dorp zwierf, om in alle woonkamers de tv op een andere zender te zetten.

In een buurt vol draadloze luidsprekers, Chromecasts en Spotify Connect ben je snel het spoor bijster

Voer voor hackers

We wonen dicht op elkaar en gooien onze huizen vol met apparaten die niet of slecht beveiligd zijn. In een buurt vol draadloze luidsprekers, Chromecasts en Spotify Connect ben je snel het spoor bijster.

Afgezien van per ongeluk paren ben je voer voor hackers, zeker op oudere apparaten. Niet alleen bluetooth, eigenlijk zijn alle draadloze speakers kwetsbaar; hackers wisten via internet de controle over luidsprekers van Bose en Sonos over te nemen. Ook de Amazon Echo is vorige maand door onderzoekers omgetoverd van een slimme luidspreker in een verborgen microfoon.

Vanaf deze week gelden nieuwe Europese regels om onze gegevens in andermans databases te beschermen. Nu deze Algemene Verordering Gegevensbescherming actief is, wordt het tijd om fabrikanten te verplichten om onze smart homes beter te beveiligen. Je buren zullen er blij mee zijn.

Marc Hijink is techredacteur.