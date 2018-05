Man Booker International Prize voor Tokarczuk

De Poolse schrijfster Olga Tokarczuk heeft dinsdag de prestigieuze Man Booker International Prize toegewezen gekregen. De auteur ontving de onderscheiding voor haar boek Flights.

In de roman verkent de Tokarczuk het reizen door de tijd, ruimte en het menselijke lichaam. In het boek komen twee verhaallijnen samen: een over een anatomist uit de zeventiende eeuw die zijn eigen geamputeerde arm ontleedt en een tweede over de reis die het hart van Frederic Chopin na dienst dood aflegt van Parijs naar Warschau. Tokarczuk schrijft vaker over anatomie. In haar veel geprezen boek De Rustelozen uit 2011 ging ze op zoek naar een antwoord op de vraag hoe het is om een menselijk lichaam te hebben.

De jury heeft de prijs toegewezen aan de Poolse schrijfster omdat ze erin is geslaagd “de zekerheid van de dood te combineren met het eeuwig voortgaande leven”.

Tegenhanger

De prijs is de tegenhanger van de Man Booker Prize en kan uitgereikt worden aan schrijvers die in het Engels zijn vertaald. Tokarczuk ontvangt een check van 67.000 dollar. Deze moet ze delen met haar vertaler Jennifer Croft.