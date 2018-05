Maduro zet hoogste Amerikaanse diplomaat uit

De Venezolaanse president Nicolás Maduro zet de hoogste Amerikaanse diplomaat het land uit omdat die zou samenzweren tegen de regering. Het gaat om Todd Robinson, de zaakgelastigde op de Amerikaanse ambassade in hoofdstad Caracas, melden persbureaus Reuters en AP.

Maduro maakte zijn besluit dinsdag bekend tijdens een op tv uitgezonden toespraak. “Ik heb hem ongewenst verklaard en kondig hierbij aan dat hij binnen 48 uur het land zal verlaten”, aldus de president. Ook de plaatsvervanger van Robinson wordt Venezuela uitgezet. De Amerikanen hebben nog niet gereageerd op de bekendmaking van Maduro.

Robinson is sinds eind vorig jaar de zaakgelastigde op de Amerikaanse ambassade. Dat maakt hem tot de hoogste diplomaat: de Verenigde Staten hebben al bijna acht jaar geen ambassadeur meer in Venezuela, waar de bevolking vanwege een zware economische crisis met grote tekorten kampt.

Relatie nog verder bekoeld

De toch al slechte relatie tussen de VS en Venezuela is de afgelopen dagen nog verder bekoeld. Aanleiding is Maduro’s omstreden verkiezingszege van zondag. De president verzekerde zich van een nieuwe ambtstermijn, maar nauwelijks de helft van de Venezolanen bracht zijn stem uit. Maduro’s tegenstanders bleven in groten getale weg, omdat zij geen vertrouwen hadden in een eerlijk verloop van de stembusgang.

De oppositie verklaarde de verkiezingen ongeldig, ook omdat kiezers zouden zijn gedwongen op Maduro te stemmen. De Verenigde Staten en veel andere landen zeiden vooraf al de verkiezingsuitslag niet te erkennen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken liet dinsdag weten dat ook Nederland Maduro’s winst niet accepteert. “Het waren geen vrije en onafhankelijke verkiezingen”, zei Blok volgens persbureau ANP.

Maandag kondigden de VS als reactie op de verkiezingen nieuwe sancties af tegen Venezuela. De maatregelen bepalen dat Amerikaanse bedrijven en burgers geen Venezolaanse staatsobligaties meer mogen kopen. De regering-Trump kondigde eerder al twee soortgelijke sanctiepakketten aan. Volgens de Amerikanen gebruiken Maduro en leden van diens regering de verkoop van obligaties om zichzelf te verrijken. Voorlopig lieten de VS met hun sancties de Venezolaanse olieindustrie nog ongemoeid.