Levenslang voor 104 Turken om deelname couppoging

In Turkije zijn meer dan honderd verdachten tot een levenslange celstraf veroordeeld voor hun rol bij de mislukte staatsgreep van 2016. Dat meldde de Turkse krant Hürriyet maandag. De verdachten werden om verschillende redenen veroordeeld, maar hadden gemeen dat ze allen aanhangers zouden zijn van de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen - die door Ankara verantwoordelijk wordt gehouden voor de couppoging.

De rechtbank in de kustplaats Izmir strafte 104 van de 280 verdachten met de zwaarst mogelijke straf, waarbij sinds de couppoging de minimale duur van de celstraf is verhoogd voordat veroordeelden kans maken op vervroegde vrijlating. 21 anderen kregen een straf van twintig jaar cel vanwege het beledigen van de president. Weer 31 verdachten hoorden dat zij tot tien jaar de cel in moeten wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De afgelopen weken kwamen meerdere groepen verdachten voor de rechter om hun rol bij de couppoging van juni 2016. Volgens Hürriyet werden vorige week vrijdag 63 verdachten tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Onder de veroordeelden waren veel ex-militairen, die onder meer werden beschuldigd van misstanden op een snelweg bij Istanbul waarbij zes doden en 42 gewonden vielen. In totaal vielen tijdens de couppoging in Turkse steden 250 doden en zo’n 2.200 gewonden.

Koerdische presidentskandidaat langer vast

Maandag werd tevens bekend dat een Koerdische oppositiekandidaat langer vast blijft zitten. Voormalig mensenrechtenadvocaat Selahattin Demirtas wordt beschuldigd van PKK-lidmaadschap en zit al anderhalf jaar in voorarrest. Er wordt 142 jaar cel tegen hem geëist.

Demirtas is presidentskandidaat voor de Koerdische oppositiepartij HDP bij de vervroegde verkiezingen van 24 juni, die president Erdogan onlangs aankondigde. Hij is een bekend politicus en maakt naar verwachting een goede kans op veel stemmen in de eerste ronde.

Een andere kandidaat voor de HDP is Ahmet Sik, die in april tot 7,5 jaar cel werd veroordeeld wegens terrorisme. Ook Erdogan-criticus Baris Atay staat op de lijst voor de HDP.