‘IS-verdachte Suriname wilde ook in Nederland ronselen’

Een van de twee terreurverdachten die vorig jaar werden opgepakt in Suriname, is volgens de politie een belangrijke ronselaar voor de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Suriname. Hij wilde ook in Nederland en België strijders werven voor de organisatie. Dat kwam maandag naar voren tijdens een zitting van de rechtbank in Paramaribo, schrijft persbureau ANP.

In de zaak staan twee broers terecht op verdenking van betrokkenheid bij het ronselen van mensen voor IS. De twee mannen werden in juli 2017 aangehouden. Ze zitten al tien maanden vast, maandag was de tweede inhoudelijke zitting. Tijdens de eerste zitting, in april van het jaar, ontkenden beide verdachten dat zij mensen hebben geworven voor de terreurorganisatie.

Chats

Het Openbaar Ministerie van Suriname baseert zich op chats die de verdachten hadden met contactpersonen van IS in Syrië. Ook stuurden ze berichten naar potentiële Syriëgangers. Het OM vermoedt ook dat de broers zelf naar Syrië wilden afreizen.

De twee broers hebben de Nederlandse nationaliteit, waarmee ze makkelijk het land kunnen verlaten. Daarom werd een verzoek om de tweede verdachte vrij te laten, afgewezen. De verdediging diende maandag ook een wrakingsverzoek in, omdat zij vermoedt dat de rechter niet onpartijdig is. Ook dat verzoek is afgewezen.