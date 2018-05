in

‘Ik ben al zes jaar aan het werk en heb inmiddels een heel team van mensen die bij mij in dienst zijn. Het begon op mijn achttiende, toen ik naast mijn opleiding Business Studies een computerservice startte waarmee ik ouderen wegwijs maakte met de computer. Op een gegeven moment kreeg ik ook opdrachtgevers die een website wilden, dus nam ik specialisten in de arm die dat konden ontwikkelen. Dat was het begin van mijn bedrijf ‘Specialist in websites’. We groeiden snel, al na één jaar waren we uit ons toenmalige kantoor gegroeid.

„Omdat ik steeds meer tijd kwijt was aan mijn bedrijf, zei mijn mentor dat ik beter kon stoppen met mijn opleiding, en voor het ‘echie’ moest gaan. Mijn ouders geloofden het eerst niet, ik was pas 22, maar na een gesprek met mijn ouders op school had mijn mentor hen overtuigd.

„De eerste vier jaar heb ik mezelf geen salaris uitgekeerd. Ik woonde nog bij mijn ouders en wilde zoveel mogelijk investeren in mijn bedrijven. Inmiddels heb ik een salaris waar ik prima van kan leven. Ik verdien veel meer dan mijn leeftijdsgenoten en ik heb daardoor wel vrienden verloren, simpelweg omdat je leven gigantisch afwijkt van dat van anderen. Maar ik kreeg er ook weer andere vrienden voor terug.”

‘Omdat het echt tijd werd om op mezelf te gaan wonen, ben ik een maand geleden uit huis gegaan. Samen met twee vrienden, waarvan er één ook ondernemer is en de ander bij mij werkt, huur ik een appartement in Alkmaar. Een van ons had al een inboedel, maar ik ben toch nog zo’n 2.000 euro aan mijn uitzet kwijt geweest. Doorgaans ben ik weinig thuis, lunchen doen we op kantoor en ik ga zeker drie keer per week met relaties uit eten, dus ik ben weinig kwijt aan boodschappen.

„Mijn laatste grote aankoop was een elektrische Golf, die kostte me een jaarsalaris. Ik heb nu een deel afbetaald, de rest betaal ik de komende twee tot drie jaar. Ik vind het belangrijk rekening te houden met het milieu, een elektrische auto is uiteindelijk zuiniger en goedkoper in gebruik. Het scheelt dat de maandelijkse kosten voor de zaak zijn. Ik had hem besteld zonder hem te bekijken, maar hij rijdt heerlijk.

„Omdat ik zelf geen fysieke taken meer heb binnen mijn bedrijven, ik ben alleen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, probeer ik zo’n vijf tot tien keer per jaar op vakantie te gaan. Dat kan een weekend zijn of drie weken, als ik maar even weg ben. Zo ga ik binnenkort naar Denemarken en Luxemburg en ik ben ik recent drie weken naar Cuba geweest.”