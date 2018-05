Hapert de baantjescarrousel?

De benoeming van de ‘regenteske’ Thom de Graaf lijkt een intern D66-feestje. ‘Minister van verwarring’ Grapperhaus brengt Rutte aan de kook. En 50Plus ontdoet zich definitief van afgetreden ‘dictator’ Jan Zoetelief.

BAANTJESCARROUSEL: De functies voor het komende jaar (we noemen: drie commissarissen van de koning, een burgemeester, een eurocommissaris, een voorzitter van de Eerste Kamer en een vicepresident van de Raad van State) zijn nog niet verdeeld. De vraag is of het vermeende ‘partijkartel’ het zogenoemde ‘baantjescarrousel’ nog wel kan laten draaien, blijkt uit de NRC-podcast Haagse Zaken. De meest zekere en daarmee ook de politiek meest kwetsbare benoeming is die van D66-er Thom de Graaf (“kan regentesk overkomen”) tot onderkoning. Hij wordt waarschijnlijk voorgedragen door de minister van Binnenlandse Zaken en haar secretaris-generaal, beiden D66-lid, als vicepresident van de Raad van State. Amsterdam is ondertussen ontevreden over de sollicitanten voor het burgemeesterschap.

RUTTIAANS BOOS: De minister van Justitie is de minister van verwarring. Ferdinand Grapperhaus (CDA) lijkt, zeker na zijn recente uitspraak over kalifaatkinderen, populairder bij de oppositie dan bij zijn eigen coalitie. Hij krijgt van de Kamer nog steeds veel krediet, maar handelt wel erg vaak als advocaat of filosoof en stuntelt daarmee als politicus. SP’er Michiel van Nispen vergelijkt hem met de gesneuvelde VVD’er Ard van der Steur: “Een leuke, joviale man. Hij zei ook vaak wat hij dacht, maar wat niet klopte.” Grapperhaus’ suggestie bij Pauw vorige week dat het kabinet wil proberen kalifaatkinderen terug naar Nederland te halen, leverde hem de woede van onder meer Rutte op. Een acht zelfs, op de één-tot-tien-schaal van Rutte-woede.

PARTIJKIFT I: Inmiddels ex-50Plus-voorzitter aka dictator Jan Zoetelief heeft zich toch teruggetrokken als kandidaat om zichzelf op te volgen. Nadat de politiek leiders Henk Krol en Jan Nagel hem vorige maand publiekelijk lieten vallen en Geert Dales (ex-VVD) naar voren schoven, dacht Zoetelief de leden van zijn partij nog voor zich te kunnen winnen. Maar afgelopen weekend heeft hij geconcludeerd dat hij, na alle “vunzigheid en vuiligheid” die hij over zich heen kreeg, “wel wat beters te doen” heeft met zijn leven. Geert Dales is hiermee overigens nog niet verkozen. De leden van 50Plus kunnen zaterdag ook stemmen op twee onbekendere kandidaten. Bij de partijtop (of wat daar nog van over is) overheerst opluchting: de peiling van Maurice de Hond toont geen virtueel zetelverlies door het interne gekibbel. En niets is bij 50Plus heiliger dan die peiling.

Partijkift II: De leegloop bij de SP is nog niet gestelpt. In het Limburgse Venray hebben drie van de vier raadsleden zich afgesplitst omdat ze het niet eens zijn met de koers van de landelijke partij, vooral wat betreft klimaat en migratie. Interessant statistiekje: geen gevestigde partij heeft zoveel weglopers als de SP. Ruim een kwart van de lokale volksvertegenwoordigers vertrok in de laatste raadsperiode. Dus niet pas sinds Ron Meyer en Lilian Marijnissen de leiding overnamen.

PROCES VERTRAAGD: Door (opnieuw) succesvol zijn rechters te wraken, heeft Geert Wilders het hoger beroep in de ‘minder Marokkanen’-zaak tegen hem met zes maanden vertraagd en zijn slachtofferschap verlengd. Zijn fractiegenoot Gidi Markuszower kreeg vrijdag bij de rechter ongelijk. Hij werd recent terecht geschorst als bestuurslid van het orthodox-joodse Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap wegens een “jarenlang patroon van belediging, denigrerende uitlatingen en dreigende taal”.

BUITEN HET BINNENHOF: Met vijf m/v sterk reist het kabinet vandaag naar India, waar de rest van de week een handelsmissie plaatsvindt. Naast Mark Rutte en Sigrid Kaag zijn ook de ministers van landbouw, Carola Schouten, vervoer, Cora van Nieuwenhuizen, en medische zorg, Bruno Bruins, mee. Dichter bij huis heeft Rutte een nieuwe collega: in Italië is de apolitieke en onbekende professor Giuseppe Conte door de Vijfsterrenbeweging en de Lega naar voren geschoven om als premier hun populistische coalitie te leiden.

WAT WIJ VOLGEN: De Tweede Kamer debatteert vandaag over discriminatie bij uitzendbureaus. Zorgminister Bruno Bruins maakt 105 miljoen euro vrij om zorginnovaties sneller in het basispakket te krijgen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Emancipatie als heimelijk communistisch project: als het nieuws van alle kanten komt, kijk je nergens meer van op.”

Politiek commentator Tom-Jan Meeus verbaast zich over het vrouwbeeld van nieuw-rechtse “goeroes” en de verslaggeving van de NPO daarover.