Flevoland wil zo weinig mogelijk edelherten afschieten

Flevoland wil het overschot aan edelherten in de Oostvaardersplassen zo min mogelijk door afschot wegwerken. In plaats daarvan moeten de dieren verplaatst worden naar andere natuurgebieden, laten de Gedeputeerde Staten van de provincie dinsdag weten.

De gedeputeerden scharen zich achter de aanbevelingen van de commissie-Van Geel, die vorige maand adviseerde het aantal in de Oostvaardersplassen levende grote grazers - edelherten, heckrunderen en konikpaarden - terug te brengen naar 1.100. Nu leven er naar schatting nog twee keer zoveel.

Met de overplaatsing van het overschot aan edelherten willen de Gedeputeerde Staten dit jaar nog beginnen. Ze zijn ook van plan 300 hectare in het natuurgebied opnieuw te beplanten. Die maatregelen gaan volgens de gedeputeerden 3,2 miljoen euro kosten. Of de ingrepen ook daadwerkelijk gaan plaatsvinden, hangt af van de Provinciale Staten. Die buigen zich op 6 juni over het voorstel van de gedeputeerden.

Afschot enige optie voor edelherten

Bij de publicatie van het commissierapport leek het nog onvermijdelijk dat het overgrote deel van de edelherten moest worden afgeschoten. Het aantal heckrunderen kon volgens de commissie gelijk blijven, terwijl de 180 koninkpaarden die weg moesten elders terecht konden. Maar voor bijna duizend edelherten was afschot de enige optie. Tegen die conclusie lijken de Gedeputeerde Staten nu dus in te gaan.

Lees ook: Iedereen wilde afgelopen winter het beste voor de dieren in de Oostvaardersplassen. Maar wat is precies het beste?

Deze winter stierven er in de Oostvaardersplassen veel meer grote grazers dan normaal. Van december tot april kwamen ruim drieduizend dieren om het leven. In dezelfde periode een jaar eerder waren het er nog geen duizend. De oorzaken waren kou en verhongering: de dierpopulatie was dusdanig gegroeid, dat al het land was kaalgevreten. Vóór de winter leefden er circa 5.200 grazers in het gebied. Zo’n 90 procent van de dieren die stierven, werd afgeschoten door Staatsbosbeheer.

Andere maatregelen die de Gedeputeerde Staten willen nemen om de Oostvaardersplassen te verbeteren, gaan bij elkaar 15 miljoen euro kosten. Voor dat geld klopt de provincie aan bij gemeente in Flevoland en de Rijksoverheid. Alle ingrepen moeten er uiteindelijk toe leiden dat massasterfte zoals die van afgelopen winter niet meer zal voorkomen. Ook moeten vogels weer neerstrijken in het natuurgebied, waar ze nu door alle grazers uit zijn verdreven.