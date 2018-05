In het wekelijkse huis-aan-huiskrantje van onze gemeente heeft de burgemeester een vaste column.

Daarin schrijft hij over de dingen die hem bezighouden en waarbij hij zich betrokken voelt: het mooie voorjaar, het groen in onze gemeente. In de juiste sfeer sluit hij de column af: „Tot slot wens ik alle eindexamenkandidaten heel veel succes met de laatste lootjes.”

