Een Walvis, twee leeuwen en een kievit: nieuwe fonteinen in de Friese elf steden

Tien van de elf fonteinen in even zoveel Friese Elfsteden zijn vrijdag 20 mei feestelijk geopend. Ze maken deel uit van het project 11fountains in het kader van de Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. De elf fonteinen, die bij elkaar 5,6 miljoen euro hebben gekost, moeten kunstliefhebbers en toeristen naar Friesland trekken voor een culturele Elfstedentocht. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (D66) zei bij de opening in Bolsward dat de fonteinen „nieuwe bakens in een veranderende leefomgeving” zijn. Ze verwacht dat de „elf gezichtsbepalende kunstwerken een uitstraling tot over de landsgrenzen” zullen krijgen. De fonteinen zijn door internationale topkunstenaars ontworpen. Sommige Friezen vonden het maar niks: waarom niet fonteinen van Friese kunstenaars? Maar veel van die kritiek lijkt verdampt nu de elf fonteinen, een project dat is bedacht door kunstcritica Anna Tilroe, water spuiten. Deze In Beeld toont de fonteinen, inclusief een artist impression van die in Dokkum, die nog niet klaar is.