Klimaatdoelen stellen? Nee, Shell houdt liever zijn handen vrij

Eénmaal dreigt de bestuursvoorzitter van Shell tijdens de aandeelhoudersvergadering zijn beheersing te verliezen. Met een ruwe beweging grijpt Ben van Beurden zijn microfoon. Nee, met zijn uitleg over het klimaatbeleid van Shell misleidt hij zijn aandeelhouders niet.

Die bewering kwam van Mark van Baal van de financiële actiegroep Follow This. Inzet was de vraag of Shell met zijn beleid binnen de afspraken van ‘Parijs’ blijft – een maximale opwarming van het klimaat met twee graden. Ja, zegt Van Beurden. Nee, zegt Van Baal die via een resolutie Shell tracht te bewegen concrete klimaatdoelen te stellen.

Even later wordt de uitslag van de stemming over de resolutie geprojecteerd: slechts 5,1 procent van de aandeelhouders steunt Follow This en dat is minder dan de 6,3 procent van een jaar eerder. Onder de Nederlandse beleggers nam de steun volgens Van Baal wel toe. Dit jaar waren zeven de van de tien grootste Nederlandse beleggers vóór de resolutie. Dat was vorig jaar vier. En drie grote beleggers (Robeco, PGGM en ABP) onthielden zich van stemming. „Opvallend dat Shell de tien grootste beleggers in Nederland niet meer weet te overtuigen”, zegt van Baal die eerder zei te hopen op een verdubbeling van de steun van vorig jaar.

Shell is tegen de resolutie, vooral omdat het bedrijf zijn handen vrij wil houden. Als het aan het bedrijf ligt, komt het wel goed met de transitie naar een duurzame economie, zo is de boodschap. Zo wil het bedrijf in 2050 zijn CO 2 -uitstoot gehalveerd hebben. Maar dan moeten de overheden, het bedrijfsleven en de consument wel meewerken.

We moeten realistisch zijn, zei Van Beurden. „In Nederland is de uitstoot van CO 2 vorig jaar weer toegenomen. Dat komt niet door ons, maar door de consument.”

En ja, als de samenleving de doelen van Parijs laat varen, dan wil het bedrijf ook flexibel zijn om daarin mee te gaan. „Uw bedrijf wil leidend zijn op dit vlak. Geef ons dan de vrijheid. Follow us”, zei Van Beurden tegen de aandeelhouders.

Maar de druk komt niet alleen van Follow This. Een groeiende groep van aandeelhouders is beducht voor de groeiende risico’s van de opwarming van het klimaat voor hun beleggingen. Een vertegenwoordiger van 26 beleggers, goed voor 7.800 miljard dollar aan beheerd vermogen, wil van Shell ook voor de korte termijn milieudoelen. „Wij geloven dat klimaatverandering een van de grootste systematische risico’s”, zeggen de beleggers, onder wie Aegon, BNP en HSBC.

Verzet

Veel activisten hadden zich een uur voor het begin van de aandeelhouders dinsdagochtend al voor de ingang van het Circustheater verzameld en lieten zien hoeveel verzet het energiebedrijf momenteel oproept. Aandacht voor de vervuiling in Nigeria en Mexico werd buiten de zaal al gevraagd. Ook tegen de rol van Shell bij de aardbevingen in Groningen en bij de opwarming van het klimaat werd geprotesteerd. In de goed bezette theaterzaal kwamen ook nog de vervuiling in Patagonië langs, de belangen van inhuurkrachten die Shell wereldwijd inzet en de reeks van rechtszaken waarin het bedrijf verzeild is geraakt. Shell moet zich in New York en San Francisco verantwoorden voor de klimaatproblemen, de Italiaanse justitie vervolgt Shell voor corruptie in Nigeria en Milieudefensie dreigt Shell volgende week voor de rechter te slepen omdat het „tweemaal zoveel CO 2 uitstoot als Nederland”.

Steun voor salaris van 2 miljoen

Echt pijnlijk voor het olieconcern was de steun voor de kritiek op het salaris van Van Beurden (9 miljoen euro in 2017). Volgens twee belangrijke adviseurs van aandeelhouders zou er in het beloningsbeleid geen rekening zijn gehouden met een ernstig ongeluk in Pakistan. Maar liefst een kwart van de uitgebrachte stemmen verwierp de verstrekte beloning.

Het verzet bleef zonder formele gevolgen, zoals de hele aandeelhoudersvergadering. Financieel is er, mede door de stijgende olieprijs, nauwelijks iets te klagen. Van Beurden bevestigde nog maar eens dat het concern de komende twee jaar het voornemen gaat uitvoeren om voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. En, ook niet onbelangrijk voor veel bezoekers, het dividend blijft aanlokkelijk. „Uw bedrijf is met 16 miljard dollar de grootste dividendbetaler van de wereld”, zei Van Beurden tegen de aandeelhouders. „Dividend is vandaag zonder twijfel ook in uw gedachten.”