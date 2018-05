Dumoulin weet roze in tijdrit niet te heroveren op Yates

Tom Dumoulin is er dinsdag in de enige lange tijdrit in de Ronde van Italië niet in geslaagd de roze trui te heroveren op concurrent Simon Yates. De titelverdediger reed weliswaar 1 minuut en 15 seconden sneller dan de Brit maar dat was niet voldoende om de achterstand in het algemeen klassement (2 minuten en 11 seconden) goed te maken. De ritzege in de zestiende etappe was voor Rohan Dennis, Dumoulin eindigde in de etappe als derde.

De zestiende etappe, een tijdrit van 34,2 kilometer tussen Trento en Roverto, kende een relatief vlak parkoers met slechts één klein heuveltje. Het was waarschijnlijk de enige gelegenheid waarbij Dumoulin nog in de buurt kon komen van Yates. De Brit toonde zich afgelopen weekend duidelijk de sterkste in de bergen. Met nog drie zware bergetappes op het programma wist de Nederlander dat hij flink wat tijd moest pakken in ‘zijn’ discipline, de tijdrit.

Verschil loopt op

Bij de eerste tijdsmeting had Dumoulin meteen een achterstand van 17 seconden op degene met de snelste tijd daar, Dennis. Yates verloor op hetzelfde punt echter slechts 38 seconden. Bij de tweede meting was het verschil tussen de twee renners weliswaar opgelopen tot iets meer dan 50 seconden maar toen was al duidelijk dat dat voor de Nederlander lang niet voldoende zou zijn om het roze te heroveren.

Aan de meet noteerde Dumoulin een tijd van 40 minuten en 22 seconden, terwijl Yates de tijdrit in 41 minuten en 37 seconden volbracht. De Britse klassementsaanvoerder heeft nu nog 54 seconden voorsprong op de Limburger.