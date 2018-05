Australische rechter: aartsbisschop verhulde kindermisbruik

Een rechtbank in Australië heeft aartsbisschop Philip Wilson van Adelaide schuldig bevonden aan het verzwijgen van kindermisbruik, gepleegd door een priester in de jaren zeventig. Met de veroordeling is de 67-jarige Wilson de hoogste katholieke geestelijke ooit die is veroordeeld voor een dergelijk vergrijp, meldt de Australische nieuwszender ABC News.

De aartsbisschop kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen. De rechter maakt naar verwachting in juni de strafmaat bekend.

‘Zeer belangrijk’ vonnis voor slachtoffers

De aartsbisschop kreeg in 1976 van een toen vijftienjarige jongen te horen dat hij misbruikt werd door een priester. Met deze aanklacht heeft Wilson niets gedaan. De bewuste priester werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik en overleed twee jaar later in de gevangenis.

Na de uitspraak van de rechter begonnen aanwezigen in de rechtszaal te huilen en elkaar te feliciteren. Volgens Peter Gogart, een van de slachtoffers, is dit een “zeer belangrijk” vonnis. Tegen de verzamelde pers buiten de rechtszaal liet hij weten:

“Namens alle slachtoffers - die in dit land en elders zijn mishandeld - wil ik graag zeggen wat een enorme opluchting het is dat mensen die dit hebben laten gebeuren eindelijk ter verantwoording worden geroepen.”

Aartsbisschop Wilson schreef in een verklaring dat hij “overduidelijk teleurgesteld” is.

Ook kardinaal Pell staat terecht

Ook de Australische kardinaal George Pell moet zich verantwoorden voor de rechter. Hij staat terecht voor meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik en zou een cruciale rol hebben gespeeld bij het verhullen van misbruik in Australië. De 76-jarige Pell is als financieel eindverantwoordelijke de ‘derde man’ binnen het Vaticaan. Hij heeft van de paus verlof gekregen om zich “te verdedigen tegen de beschuldigingen”.

Lees hier over de rechtszaak tegen de Australische kardinaal George Pell, de ‘derde man’ van het Vaticaan: De kardinaal ‘wist echt van niets’

Sinds 1950 zouden ongeveer 2.400 priesters in Australië zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik. In de afgelopen dertig jaar heeft de katholieke kerk zeker 200 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd aan slachtoffers.

Nadat er meer verhalen naar buiten kwamen over kindermisbruik, startte een commissie in Australië een grootschalig onderzoek naar misstanden binnen de kerk, op scholen, sportclubs en in weeshuizen. In totaal werden over een periode van vijf jaar meer dan 8.000 getuigenissen van slachtoffers verzameld. De commissie concludeerde eind vorig jaar dat alle instituties systematisch hebben gefaald om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. Daardoor zijn in de afgelopen decennia tienduizend kinderen misbruikt.