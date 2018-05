‘Aruba kan niet achterover leunen’

Hoe groot is het vluchtelingenprobleem op de eilanden?

Dat weten we niet precies. Veel Venezolanen zijn illegaal per vliegtuig of boot naar Aruba en Curaçao gereisd zonder verblijfsvergunning. Het precieze aantal is daarom onbekend, schreef staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) vrijdag in antwoord op Kamervragen. Wel zijn er cijfers over Venezolanen die officieel staan ingeschreven in het bevolkingsregister: vorig jaar bijna drieduizend op Aruba (op zo’n 100.000 inwoners), bijna 3.800 op Curaçao (op 160.000 inwoners), en 751 op Bonaire (op 20.000).

Premier Wever-Croes zei vrijdag dat naar schatting vijfduizend Venezolanen illegaal op Aruba verblijven. Ze vreest een verdere toestroom nu Maduro zondag werd uitgeroepen tot winnaar van de omstreden presidentsverkiezingen. Onder zijn leiding stortte de economie in, met honger en hyperinflatie tot gevolg.