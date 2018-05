Zoetelief trekt zich terug als kandidaat-voorzitter 50PLUS

Jan Zoetelief stelt zich niet opnieuw verkiesbaar als voorzitter van 50PLUS. De 61-jarige Limburger legde vorige week het voorzitterschap van de partij neer nadat andere bestuursleden waren opgestapt uit onvrede over onder meer zijn functioneren.

Zoetelief kondigde zijn beslissing maandag aan in een brief Hylke ten Cate, de enige overgebleven 50PLUS-bestuurder. Volgens de oud-voorzitter dreigde de discussie rond zijn persoon de belangen van de partij te schaden. “Het gaat namelijk niet om mij of om mijn carrière, maar het gaat om de groep ouderen die een stem nodig hebben”, schrijft Zoetelief in de brief.

Leden van 50PLUS kozen Zoetelief vorig jaar juni als voorzitter van de partij. Al kort na zijn aantreden ontstond er onvrede over zijn functioneren. Hem werd onder meer verweten te autoritair te zijn. De 50PLUS-fracties in de Eerste en Tweede Kamer zegden een maand geleden het vertrouwen in hem op.

Demagoog en dictator

Zoetelief, die ook wethouder is in Nijmegen, laat zich in de brief kritisch uit over de gang van zaken. “Zo word je het ene moment onthaald als een goed democratisch bestuurder voor de toekomst, en het andere moment word je betiteld als demagoog en dictator”, schrijft hij volgens ANP.

Van de acht leden van het 50PLUS-bestuur legden zeven vorige week maandag hun functie neer. Drie deden dat met expliciete kritiek op Zoetelief. Kort daarna kondigden Zoetelief en twee medestanders ook hun aftreden aan omdat anderen “hun verantwoordelijkheden ontvluchten”. Het zevende lid vond dat er geen sprake meer kan zijn van een goed functionerend bestuur, en stopte ook. Ten Cate bleef zitten. Zoetelief zei toen nog dat hij zich ‘gewoon’ opnieuw verkiesbaar zou stellen als voorzitter.

Zaterdag 26 mei kiezen de leden van 50PLUS in congrescentrum Antropia in Driebergen een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris. Voor het voorzitterschap zijn nog drie kandidaten beschikbaar: Geert Dales, die de voorkeur van de Kamerfracties heeft, Alfons Leerkes en Nico de Vos.

Landelijke verkiezingen

Sinds de landelijke verkiezingen vorig jaar rommelt het bij 50PLUS. De stembusgang liep uit op een teleurstellende vier zetels, waar gehoopt was op tien. Uit een geheim gehouden intern rapport bleek dat de partij tijdens de verkiezingscampagne een chaos was.