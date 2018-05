Venezolaanse verkiezingszege Maduro breed veroordeeld

De verkiezingszege van de omstreden Venezolaanse president Nicolas Maduro is maandag breed veroordeeld. Europese, Noord- en Zuid-Amerikaanse landen trokken de uitslag in twijfel en dreigden met diplomatieke en economische maatregelen. Als een van de weinigen feliciteerde de Russische president Poetin de 55-jarige Maduro met zijn overwinning.

Vooral de VS lieten zich in harde bewoordingen uit over de zondagse stembusgang. Maduro won daarbij 68 procent van de stemmen, slechts 46 procent van het electoraat kwam opdagen. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence noemde het “schijnverkiezingen” die “vrij noch eerlijk” waren. Per presidentieel decreet kondigde Trump financiële sancties aan. Onder nieuwe de strafmaatregelen mogen Amerikanen geen schuldpapieren uit het land meer kopen. De VS zijn een van de grootste olieafnemers van Venezuela.

Limagroep

De Limagroep, een verzameling van veertien Amerikaanse landen die streeft naar een vredige oplossing voor de crisis in Venezuela, veroordeelde Maduro’s verkiezing maandag eveneens. In een verklaring zei de groep de uitslag niet te erkennen. Ook willen de landen de diplomatieke banden met Venezuela inperken, zonder daarover in detail te treden. De Limagroep bestaat onder meer uit regionale grootmachten als Brazilië, Canada en Chili. De organisatie betreurt voornamelijk de “erbarmelijke humanitaire situatie” in het land, waar velen op de vlucht voor honger en barre economische omstandigheden naar buurlanden trekken (waaronder Aruba).

Van de EU-landen heeft tot nu toe vooral Spanje, dat Venezuela koloniseerde tot het begin van de negentiende eeuw, zich uitgesproken tegen een nieuwe termijn voor Maduro. “De Venezolaanse stembusgang heeft de minimale voorwaarden voor een democratisch proces niet gerespecteerd”, tweette de Spaanse premier Mariano Rajoy maandag. “Spanje en zijn Europese partners beraden zich op geschikte maatregelen.”

marianorajoy Mariano Rajoy Brey En el proceso electoral de Venezuela no se han respetado los mínimos estándares democráticos. España estudiará junto a sus socios europeos las medidas oportunas y seguirá trabajando para paliar el sufrimiento de los venezolanos. MR 21 mei 2018 @ 07:50 Volgen

Er waren ook naties die Maduro feliciteerden, zoals linkse bevriende landen als Cuba en Bolivia. Rusland, samen met China de grootste crediteur van Venezuela, gunt de herkozen Venezolaanse president ook het beste. Poetin wenste Maduro “een goede gezondheid en veel geluk bij het oplossen van de sociale en economische uitdagingen waar het land voor staat”. China maakte duidelijk dat Venezuela zijn eigen zaken kan regelen en dat de keuze van het volk gerespecteerd moet worden.

In Venezuela zelf, dat de afgelopen jaren ernstig verarmd en verzwakt is onder opeenhopende economische en politieke crises, was er veel kritiek op de zondagse verkiezingen. De grote oppositiepartijen boycotten de verkiezingen. Volgens oppositieleiders heeft de bevolking een signaal afgegeven door massaal weg te blijven uit de stemhokjes. De opkomst was een van de laagste in tientallen jaren.