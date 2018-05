Veelbesproken Ken Livingstone stapt uit Labourpartij

Het geschorste lid Ken Livingstone is uit de Britse oppositiepartij gestapt. Nadat hij twee jaar geleden beschuldigd werd van antisemitische uitlatingen zegt de voormalig burgemeester van Londen nu dat de hierop ontstane rel toch teveel schade aan de partij berokkent.

Livingstone, die van 2000 tot 2008 burgemeester van Londen was, bracht Labour in april 2016 kort voor de verkiezingen in grote verlegenheid. Livingstone vergoelijkte een antizionistische opmerking van een partijgenoot omdat “kritiek op Israëlisch regeringsbeleid niet verward moest worden met antisemitisme”.

“Laten we niet vergeten dat toen Hitler in 1932 de verkiezingen won zijn beleid was dat Joden naar Israël verplaatst moesten worden. Hij steunde zionisme voor hij gek werd en zes miljoen Joden vermoordde.”

De uitspraak van Livingstone was een reactie op BBC Radio London naar aanleiding van Labourlid Naz Shah. Zij deelde in het verleden een satirisch Facebookbericht waarin werd gesuggereerd dat Israël verplaatst zou moeten worden naar de Verenigde Staten. Labour schorste Livingstone hierop.

Verlengde schorsing

De inmiddels 72-jarige bleef achter zijn woorden staan. Hij stelde dat zijn uitspraken “historisch juist” waren. Vorig jaar werd de schorsing van Livingstone verlengd, wat Corbyn weer op kritiek kwam te staan. De partijleider werd, ook vanuit eigen gelederen, verweten niet hard genoeg op te treden tegen antisemitische sentimenten binnen Labour.

Livingstone stelde maandag opnieuw dat hij niet schuldig is geweest aan antisemitisme, maar erkent nu wel dat de manier waarop hij “een historisch argument aandroeg” aanstootgevend geweest was en ontsteltenis binnen de Joodse gemeenschap had veroorzaakt. “Dat spijt mij oprecht”, verklaarde hij.

Toenemende druk

De woorden van Livingstone komen niet op een willekeurig moment; deze week zou een nieuwe zitting plaatsvinden over het al dan niet wegsturen van zijn persoon. De tegenstand vanuit de partij nam alleen maar toe en mede op advies van zijn raadsmannen trok Livingstone maandag zijn conclusies, weet The Guardian.

“Elke verdere disciplinaire sanctie tegen mij kan zich nog eens maanden of jaren voortslepen en dat leidt alleen maar af van Jeremy’s beleid. Het is hierom dat ik met groot verdriet de Labour-partij verlaat.”

Corbyn, achter wiens Labourloopbaan Livingstone een drijvende kracht is geweest, accepteerde maandag direct het vertrek van Livingstone. “Het is spijtig na zo’n lange en betekenisvolle bijdrage aan Londen en progressieve politiek, maar dit was het juiste om te doen.”