Ruim honderd arrestaties bij politieactie tegen bendes

Tijdens een driedaagse landelijke politieactie tegen bendes zijn vorige week ruim honderd criminelen opgepakt. De zogeheten ‘triviumactie’ moet ‘mobiel banditisme’ aanpakken, ofwel rondtrekkende criminelen zoals winkeldieven, drugshandelaren, inbrekers en identiteitsfraudeurs, aldus de politie maandag. Daarbij kreeg de politie hulp van Belgische en Duitse collega’s.

Sinds 2014 voert de Nederlandse politie elk half jaar triviumacties uit, naar Brits voorbeeld. De bendes, veelal afkomstig uit Oost-Europa, zijn moeilijk aan te pakken omdat ze rondtrekken en vaak van identiteit wisselen. Bij de twee acties van vorig jaar werden nog zestig aanhoudingen verricht.

De bendes worden niet maar twee keer per jaar aangepakt, legt de politiewoordvoerder uit, “maar elk half jaar zijn de acties gecoördineerd door het hele land. Dan maken we ook extra capaciteit vrij.” Bij deze acties waren dagelijks zo’n 120 agenten betrokken. Sinds kort doen alle regionale eenheden mee, waar bij de pilot-versie nog alleen de Landelijke Eenheid meedeed.

Sommige bendes worden opgespoord tijdens verkeerscontroles. Met speciale apparatuur worden nummerplaten vergeleken met verdachte kentekens in een database. Ook worden bestuurders van willekeurige voertuigen gecontroleerd. De politie wordt daarbij ondersteund door de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, de douane, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Inspectie SZW.

Babymelkpoeder

Volgens de politie leverden de acties ook interesssante informatie op voor lopende internationale onderzoeken naar mensenhandel, wapenhandel en drugssmokkel. “Als wij iemand aantreffen in een auto en we zien bij Europol dat de Italiaanse politie in diegene is geïnteresseerd, dan is dat voor Italië dankbare informatie”, zegt een woordvoerder van de politie.

Van de honderd arrestaties heeft de politie een aantal uitgelicht op haar website. In Den Haag werden vier mensen opgepakt voor de heling van babymelkpoeder. In een soort logistiek centrum werden drieduizend pakken poeder en 16.000 euro in contanten aangetroffen. “Een dag na de aanhouding stonden weer vier mensen op de stoep om hun gestolen babymelkpoeder aan te bieden”, zegt de woordvoerder. “Dat hebben we vriendelijk in ontvangst genomen en we hebben ze vervolgens aangehouden.”

Gevonden pakken babymelkpoeder. Foto politie

In Hoofddorp werden vijf winkeldieven op heterdaad betrapt. Vier van hen zitten nog vast, een vijfde is vrij maar nog wel verdachte. Op Amsterdam Centraal werden zakkenrollers aangehouden en bij Venlo een Roemeen met 600 kilo apaan, een grondstof voor synthetische drugs. In een auto op de A1 werd een grote messenset gevonden.

De verkeerscontroles en doorzoekingen hebben de politie ook veel ‘bijvangst’ opgeleverd. Zo werden duizenden euro’s aan openstaande boetes geïnd en werden mensen opgepakt die nog een straf moesten uitzitten of DNA-materiaal moesten afstaan. De Belastingdienst heeft voor duizenden euro’s aan belastinggeld kunnen vorderen of in plaats daarvan auto’s in beslag genomen, waaronder een Porsche van een man die nog 300.000 euro aan de fiscus moest betalen.