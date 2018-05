Recordwinst Ryanair, ondanks geannuleerde vluchten

De Ierse prijsvechter Ryanair heeft het afgelopen boekjaar, dat liep tot eind maart, een recordwinst van 1,45 miljard euro geboekt. Dat is 10 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wel was de luchtvaartmaatschappij bij de presentatie van de jaarcijfers maandag minder positief gestemd over de toekomst; het bedrijf stelt zijn winstverwachting bij van 1,8 miljard euro naar 1,25 tot 1,35 miljard euro.

Deze winter moest Ryanair 25 vluchten aan de grond houden omdat het roosterfouten had gemaakt. Piloten konden massaal vakantie opnemen. Ook had de luchtvaartmaatschappij afgelopen jaar te maken met stakingen. Door de problemen moesten in september duizenden vluchten geannuleerd worden. In totaal werden 700.000 passagiers getroffen door de annuleringen.

Gemiddelde ticketprijs 39,40 euro

Desondanks steeg de omzet met 8 procent naar 7,2 miljard euro. Dat heeft vooral te maken met een groeiend aantal passagiers, dat met 9 procent steeg naar ruim 130 miljoen. Volgens de prijsvechter komt die groei deels door lagere tarieven: een gemiddeld vliegticket kost bij Ryanair 39,40 euro, 3 procent lager dan een jaar eerder.

De lagere winstverwachting is een gevolg van hogere verwachte kosten door stijgende brandstofprijzen en loonkosten. Wel verwacht Ryanair weer een flinke passagiersgroei tot 139 miljoen. Binnen zes jaar wil het bedrijf de 200 miljoen aantikken.

Vakbonden erkend

In december erkende Ryanair voor het eerst in zijn 32-jarige geschiedenis vakbonden, nadat piloten hadden gedreigd met stakingen. Tot dan toe had het bedrijf nog nooit overlegd met vakbonden en onderhandelde het alleen met personeelsvertegenwoordigers.

In verschillende landen is Ryanair in onderhandeling over lonen en betere werkomstandigheden. In januari kwamen de Britse pilotenvakbond en de luchtvaartmaatschappij een loonsverhoging overeen van 20 procent.

Het Eindhovens Dagblad schreef dit weekend over slechte arbeidsomstandigheden bij Ryanair. Uit gesprekken met tien anonieme (oud-)medewerkers van Ryanair en de FNV blijkt volgens het ED tegenwerking bij ziekmelding, onderbetaling, gebrek aan begeleiding en hoge druk op verkopen van artikelen tijdens vluchten.