President Burundi tot 2034 aan de macht

Na een zeer hoge opkomst en een overweldigend “ja” bij een omstreden referendum heeft Pierre Nkurunziza wat hij wilde: de president van Burundi mag tot 2034 aan de macht blijven. Volgens de Burundese kiescommissie kwam 96 procent van het electoraat opdagen en stemde 74 procent daarvan voor het amendement, zo meldt Reuters maandagavond.

Nkurunziza (54) is al sinds 2005 aan de macht en hield de stemming om de grondwet te kunnen aanpassen. De autoritaire leider ziet met de uitslag van het referendum niet alleen de ambtstermijn van vijf naar zeven jaar verlengd worden, ook wordt hij nu in staat gesteld nog eens twee termijnen aan de macht te blijven. De internationale gemeenschap stelt, nu de uitslag van het donderdag gehouden referendum bekend is, dat de verkiezing frauduleus verliep; kiezers en oppositie werden bovendien geïntimideerd en geterroriseerd.

Tegenstanders van Pierre Nkurunziza, bezig aan zijn derde termijn, accepteren de uitslag van het referendum niet en de Verenigde Staten stellen dat het proces besmeurd is met intimidatie van kiezers. Oppositiepartijen vrezen dat de president zich met de uitslag van maandag boven de wet kan stellen.

The May 17 referendum process in #Burundi was marred by a lack of transparency, the suspension of media outlets, and attempts to pressure voters. We call on the government to respect its citizens’ rights to freedom of expression, assembly, and association. https://t.co/kikw6IXijQ

— Heather Nauert (@statedeptspox) 21 mei 2018