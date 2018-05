Man overleden na schietpartij in Den Haag

Een 56-jarige man die bij een schietpartij zondagavond in Den Haag zwaargewond raakte, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie in een verklaring maandag. Twee verdachten, een 52-jarige man en 47-jarige vrouw die net als het slachtoffer uit Den Haag komen, zijn aangehouden in de woning waar het schietincident zich afspeelde.

De politie kreeg rond 20.50 uur een melding van de schietpartij aan de Mijtensstraat aan de rand van de Schilderswijk, waar de man ernstig gewond werd aangetroffen. Hij werd direct naar het ziekenhuis overgebracht waar hij later overleed. Het is niet duidelijk of het gaat om de bewoner van de woning. De twee verdachten zitten vast voor “nader onderzoek naar hun mogelijke betrokkenheid bij het incident”, aldus de politie.

In de woning is sporenonderzoek gedaan. Maandag volgt een buurtonderzoek om verder vast te stellen wat zich heeft afgespeeld. Een politiewoordvoerder kon verder niets zeggen over het incident.