Maduro wint omstreden verkiezingen Venezuela

De Venezolaanse president Nicolas Maduro is zondagavond uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen door de kiesraad, na een omstreden stembusgang die door zijn tegenstanders wordt verworpen als onrechtmatig. Dat meldt persbureau Reuters.

Toen 93 procent van de stemmen waren geteld, stond Maduro volgens de kiesraad op 5,8 miljoen stemmen, ofwel 67,7 procent. De socialistische president, opvolger van de in 2013 overleden Hugo Chavez, heeft daarmee zijn beoogde herverkiezing op zak voor een tweede termijn van zes jaar, die in januari ingaat. Zijn belangrijkste tegenstander, Henri Falcon, kreeg 1,8 miljoen stemmen, of 21,2 procent.

De opkomst bij de verkiezingen, die werden geboycot door de belangrijkste oppositiepartijen, bedroeg 46,1 procent, liet de kiesraad weten. Dat was veel minder dan de 80 procent bij de vorige presidentsverkiezingen in 2013.

Volgens de oppositie is de uitslag onrechtmatig, omdat veel kiezers zijn weggebleven wegens oproepen om de verkiezingen te boycotten. Volgens tegenstanders van Maduro zijn kiezers bovendien onder druk gezet om op de president te stemmen.

De Verenigde Staten en vele andere landen hebben de verkiezingen vooraf al van de hand gewezen, omdat belangrijke tegenstanders van Maduro werden belet om mee te doen. De oppositie heeft opgeroepen tot nieuwe verkiezingen later dit jaar.

De verkiezingen ,,hebben zonder enige twijfel geen legitimiteit en we weigeren categorisch om dit proces te erkennen”, zei Falcon voordat de uitslag werd aangekondigd. Ook de kandidaat die op de derde plaats eindigde, Javier Bertucci, riep op tot nieuwe verkiezingen. Hij kreeg 11 procent van de stemmen.

Het bewind van Maduro, die zich in toenemende mate gedraagt als een dictator, wordt gekenmerkt een ernstige economische crisis en hyperinflatie. Wegens ernstige voedseltekorten kunnen vele inwoners van het olierijke land nauwelijks aan levensmiddelen komen.

Maduro sloot nieuwe verkiezingen zondagavond uit. ,,De verkiezingsprocedures zijn voorlopig geëindigd”, zei hij. Hij liet weten dat hij zich de komende jaren wil richten op economisch herstel.

Aanhangers van Maduro vierden de uitslag met vuurwerk. Ook dansten ze bij het presidentiële paleis Miraflores in Caracas.