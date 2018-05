Game over part 2

Word ik geacht om hier over wielrennen te schrijven? Ik weet dat eigenlijk niet. Daar zijn geen afspraken over gemaakt, laat staan dat het contractueel is vastgelegd. In het kader van de wet van het wederzijdse vertrouwen ga ik me dan maar een zijstap permitteren. Voor één keer over voetbal. Over het nakende wereldkampioenschap in Rusland. Niet om Nederlanders te schofferen, zout in de wonde te strooien of dolken in ruggen te steken, maar om aan te tonen hoe dom/slim – schrappen wat niet past – Belgen (lees: Spanjaarden) echt zijn.

Maandag om 12 uur maakte de Belgische bondscoach Roberto Martinez (een Spaanse voetbaltrainer zonder erelijst) een 28-koppige voorselectie voor het WK bekend. Daarbij geen Radja Nainggolan. ‘Il Ninja’ is de draaischijf van AS Roma, waarmee hij Barcelona uit de Champions League kegelde, de halve finale van het kampioenenbal bereikte en nagenoeg een heel jaar op het hoogste niveau presteerde. „Radja is een topspeler, maar we kunnen hem bij de Rode Duivels niet de rol geven die hij bij Roma heeft. Dit is puur een tactische beslissing”, aldus Martinez.

Goed, Radja rookt soms een sigaretje, rijdt af en toe straalbezopen in een sportkarretje rond, heeft een tattoo of vier te veel en komt al eens twee minuten te laat op een wedstrijdbespreking. Maar voor de rest is hij een briljante voetballer, inzetbaar op de zes, de acht en de tien. Radja scoort vlot vanuit de tweede lijn (wat voor een ploeg die zelden ruimte krijgt altijd een meerwaarde is) en heeft meer lef en grinta dan de helft van de huidige selectie samen. In een teamsport heb je zelden een klootzakje te veel.

Ofwel is onze bondscoach een mol voor de Spanjaarden ofwel houdt hij van gokken. Als de Belgen geen wereldkampioen worden, kan Roberto Martinez vanaf nu enkel verliezen. Of toch niet. Hij verlengde drie dagen voor de bekendmaking van zijn selectie zijn contract met twee jaar. Het wordt dus een ontslagpremie of een wereldkampioenenbonus. In het eerste geval stevent de Belgische voetbalbond op een faillissement af, in het tweede geval kunnen ze de wereldtitel vermarkten en bieden we Roberto Martinez het koningschap aan. De kroon of de guillotine op de Grote Markt van Brussel? Het zal van een handvol Duitsers, Brazilianen, Spanjaarden en Fransen afhangen.

En wat met de Giro ondertussen? Ik hoop dat u de voorbije week genoeg uren in de tuin heeft doorgebracht. Zoals ik vorige week al aangaf. Game over. Simon Yates dus. Maar zelfs zonder tweede Girozege van Tom Dumoulin fiets ik volgend jaar naar Santiago de Compostella. Een tocht van een kleine tweeduizend kilometer naar het land van de wereldkampioenen voetbal. Met dank aan onder meer Roberto Martinez.

Karl Vannieuwkerke is presentator bij de Vlaamse omroep VRT.