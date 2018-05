Feest in Drenthe: ‘Straks komen Ajax en Feyenoord naar Emmen’

Al had je tegen Ellen Keur (54) gezegd dat het dit weekend de derde keer was dat FC Emmen naar de eredivisie promoveerde – ze had je gewoon geloofd. Voetbal volgt ze niet, ze weet er niks van. Maar toch is ze expres naar het Raadhuisplein gekomen zondagavond om de allereerste promotie van de club te vieren. „Als er in het dorp iets bijzonders gebeurt, dan moet je daar bij zijn. Daar ga je heen.”

Jarenlang werden er zonder succes play-offs gespeeld, op een zondag in 2018 lukte het opeens: FC Emmen promoveerde voor de eerste keer naar de eredivisie. In Rotterdam hield de club met 3-1 weinig heel van Sparta, dat degradeerde. De strijd tussen de twee Dicks – Lukkien en Advocaat – viel overtuigend uit in het voordeel van de Drenten, die prompt diezelfde avond nog een huldiging organiseerden op het enorme centrale plein van de stad – waar in april ook Kjeld Nuis werd gehuldigd voor zijn twee olympische titels.

De inwoners van Emmen (100.000 in de gemeente) maken er op deze warme zondagavond een feestje van dat vooral de stad viert. Veel van de duizenden mensen op het plein blijken (tot nu toe althans) nauwelijks serieuze fans van de club. Je moet verder van het dreunende podium, tussen de vele families, goed zoeken naar rood-witte outfits. Maar dat de promotie belangrijk is voor de stad – dat vindt hier iedereen.

De voetballers van FC Emmen worden gehuldigd op het Raadhuisplein in Emmen. Foto Jeroen Jumelet/ANP

Stadspromotie

„Ik denk dat dit Emmen veel gaat brengen”, zegt Bart Merkx. Hij staat aan de rand van het plein, zijn „hardcore fan” moeder en kinderen dwalen hier ook ergens rond. De club kent hij niet erg goed, maar blij is ’ie wel: wie nu nog zegt dat Emmen een dorp is, zit er écht naast. Het is de gedachte die bijna aan de grondslag ligt van de avond. Promotie van de voetbalclub betekent ook stadspromotie.

Iedere geïnterviewde maakt er geen geheim van dat de stad slecht bekend staat: onderaan de ranglijst van grote gemeentes, afgelegen, een worstelende dierentuin – dat zijn de thema’s waar het normaal gesproken over gaat.

Nu lijkt er een gevoel te heersen dat de stad er bíj hoort in Nederland. „Straks komen Feyenoord, Ajax, ADO hierheen, dan ziet iedereen ons op tv”, zegt Louis van Dijk (niet de pianist) trots. Hij kan het weten: het bedrijf waar Van Dijk werkte was hoofdsponsor van het Groningse Veendam toen die club in 1986 plots promoveerde naar de eredivisie. „Dat heeft ons veel bekendheid opgeleverd.” Zelf is hij nu ook weer van plan een clubkaart te kopen; hij zegt dat al meer gehoord te hebben vanavond.

Achterlijke boeren

Carla Keur vertelt verheugd dat ze een cameraploeg van de NOS heeft gezien. „Dit is goeie reclame. Vooral omdat Emmen meestal wordt afgeschilderd als een stel achterlijke boeren. Achter Zwolle ligt niks meer.”

Het gevoel dat meespelen in de eredivisie direct gekoppeld is aan het (zelf)imago van de stad werd al vroeg op de middag versterkt door wethouder Bouke Arends, die zelf aanwezig was bij de wedstrijd in Rotterdam. Op Facebook schreef hij dat de promotie „een stimulans [is] voor de trots van (en op FC) Emmen”. Niet veel later ging hij bij de NOS nog een stapje verder. „Dit is heel goed voor de stad en voor de gemeente. Dit gaat ongetwijfeld veel opleveren voor de regio.”

Inderdaad resoneerde de promotie door de hele provincie Drenthe, die – net als Zeeland en Flevoland – nog nooit in de eredivisie werd vertegenwoordigd. Niet voor niets is ook gedeputeerde Henk Jumelet zondagavond aanwezig bij de huldiging. Op sociale media kwamen gedurende de avond veel jubelende reacties binnen van Drenten die niet in Emmen wonen. De Arriva-trein van Zwolle naar Emmen bleef zondagavond om zeven uur tot en met de grens met Drenthe bijna volledig leeg, vanaf Coevorden stroomden de wagons vier stations lang stampvol met zingende jonge feestgangers. „Rood-wit, rood-wit aan de bal, dat is Emmen!”, klinkt het op het perron in Nieuw-Amsterdam.

De voetballers van FC Emmen worden gehuldigd op het Raadhuisplein in Emmen. Foto Jeroen Jumelet/ANP

‘Hier kom ik weg’

De trots op het plein bereikt een hoogtepunt wanneer, in afwachting van het team, de dj het lied „Hier kom ik weg” van Daniël Lohues inzet. Even later verschijnen de spelers, pas tegen tienen, op het podium. Het feestje loopt dan langzaam af, maar niet voordat één van de voetballers in de microfoon de toon heeft gezet voor de ambities van FC Emmen: „De Randstad gaat eraan!”