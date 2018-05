Erwin van de Looi wordt coach Jong Oranje

Oud-Willem II-trainer Erwin van de Looi wordt de nieuwe coach van Jong Oranje, meldt de KNVB maandag. Hij volgt Art Langeler op, die per 1 mei bij de voetbalbond directeur voetbalontwikkeling is geworden.

Van de Looi tekent een contract van juli 2018 tot en met december 2020. Als hij zich met zijn team plaatst voor het EK in 2021, dan volgt automatisch verlenging van het contract tot de zomer van 2021.

Supporters eisen vertrek

In maart vertrok Van de Looi vroegtijdig bij Willem II. Hij was onder vuur komen te liggen bij supporters. Vijf verschillende supportersgroepen eisten zijn vertrek in een pamflet, getiteld ‘Erwin out’. Ze verweten hem het matige spel en tegenvallende resultaten van de club, maar de clubleiding bleef nadrukkelijk achter de trainer staan. Van de Looi had al in januari aangekondigd aan het einde van het seizoen Willem II te verlaten.

Van de Looi speelde als voetballer bij BVV Den Bosch, Vitesse, NAC en FC Groningen. Eén keer werd hij geselecteerd voor het Nederlands elftal voor een oefenduel tegen Portugal, maar hij kreeg toen geen speelminuten. Als trainer van FC Groningen won hij in 2015 de KNVB-beker.

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, zegt in een verklaring met Van de Looi “een zeer goede en ervaren trainer” in huis te hebben gehaald:

“Van de Looi heeft dezelfde visie als de KNVB op het gebied van talentontwikkeling en wij zijn er dan ook van overtuigd dat hij met deze groep verder kan bouwen aan hetgeen Langeler neer heeft gezet, met als eerste doel kwalificatie voor het EK in Italië af te dwingen.”

EK-kwalificatie

In september speelt Jong Oranje twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Schotland. Groepswinnaars plaatsen zich direct voor het eindtoernooi. Nederland staat momenteel tweede met elf punten uit zes wedstrijden. De vier beste nummer twee spelen in play-offwedstrijden om de laatste plekken op het EK.

Dinsdag gaat Van de Looi al wel mee op oefenstage naar Zuid-Amerika. Langeler is dan nog hoofdverantwoordelijke. Vrijdag speelt Jong Oranje een oefenwedstrijd tegen Bolivia. Volgende week dinsdag volgt een oefenduel in Paraguay.