Britse commissie: Russisch geld gevaar voor nationale veiligheid

Russisch zwart geld dat in Londen wordt geïnvesteerd en witgewassen, vormt een gevaar voor de Britse nationale veiligheid. Dat concludeert de Britse parlementscommissie voor Buitenlandse Zaken in een rapport maandag. Het Verenigd Koninkrijk zou daarom harder moeten optreden om ervoor te zorgen dat getrouwen van president Poetin miljarden in de Britse hoofdstad kunnen verdoezelen.

De conclusies volgen op de zenuwgasaanval op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in de Britse stad Salisbury. Premier May houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk. Na de aanval op Skripal - die samen met zijn dochter in kritieke toestand in het ziekenhuis lag maar afgelopen vrijdag werd ontslagen - zette het Verenigd Koninkrijk samen met westerse bondgenoten meer dan honderd Russische diplomaten uit. Rusland stuurde evenveel westerse diplomaten naar huis en heeft altijd enige betrokkenheid ontkend.

Londen deed nooit moeilijk over de herkomst van geld, maar nu geeft Russisch geld ook Russische problemen, met mysterieuze doden tot gevolg: Oligarchen en criminelen in Londongrad

Maar de diplomatieke rel heeft geen gevolgen gehad voor Russische investeringen in Londen, stelt de commissie. Dit door corruptie verkregen vermogen zou namelijk direct in verband staan met “het agressieve buitenlandbeleid en binnenlandse agenda” van de Russische president, terwijl het Verenigd Koninkrijk juist “het volledige spectrum van Poetins offensieve maatregelen” moet bestrijden. Voorzitter van de commissie Tom Tugendhat wil duidelijk maken dat “corruptie afkomstig uit het Kremlin” niet meer welkom is:

“De omvang van de schade die dit ‘zwarte geld’ kan toebrengen aan Britse buitenlandse belangen doet het voordeel van de Russische transacties in de stad teniet. Er is geen excuus voor het Verenigd Koninkrijk om een oogje dicht te knijpen terwijl president Poetins kleptocraten en mensenrechtenschenders het geld dat via Londen wordt witgewassen, gebruiken om vrienden te corrumperen, onze allianties te verzwakken en het geloof in onze instellingen aan te tassen.”

Commissie wil meer Russen op sanctielijst

De commissie stelt voor om huidige sancties tegen Rusland verder aan te scherpen en ervoor te zorgen dat oligarchen die investeren in Londen deze verder niet kunnen omzeilen. Ook moeten meer Poetin-getrouwen op de sanctielijst en wil de commissie wetgeving die ertoe leidt dat makkelijker opgetreden kan worden tegen witwaspraktijken.

Londen werd na de val van de Sovjet-Unie in 1991 een belangrijke uitvalsbasis voor Russische oligarchen. De snel verdiende miljarden konden daar makkelijk onder meer in vastgoed worden geïnvesteerd.

‘Abramovitsj mogelijk al niet langer welkom’

Zondag meldden Britse media dat de Russische oligarch Roman Abramovitsj mogelijk niet langer welkom is in de Britse hoofdstad. Het nieuwe visum voor de miljardair zou volgens ingewijden al drie weken langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. Abramovitsj is de eigenaar van de voetbalclub Chelsea en heeft ook een pand aan de duurste straat van Londen, Kensington Palace Gardens. Het is niet duidelijk of de vertraging te maken heeft met de opgelopen spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Britse autoriteiten en de Rus wilden allebei niet reageren.

De VS zetten in april nog eens 24 Russen op hun sanctielijst. Het ging onder anderen om zeven oligarchen, onder wie Poetin-getrouwe Oleg Deripaska. De strafmaatregel was onder meer een reactie op de “Russische ondermijning van westerse democratieën”. Moskou heeft volgens Amerikaanse inlichtingendiensten geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.