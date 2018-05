Bedrijven moeten niet zo mokken

De aandelenmarkten hebben gezelliger periodes doorgemaakt. De afgelopen weken kenmerkten zich door beursgangen die bedrijven eerder met veel slingers en toeters aankondigden, maar vervolgens, als het feestmoment bijna daar was, toch introkken.

Een onvolledig rijtje: Varo Energy (reden: marktomstandigheden), SpringerNature (marktomstandigheden), de Italiaanse textielketen Itema (marktomstandigheden), LeasePlan (meer tijd nodig om investeerders te overtuigen (dus toch marktomstandigheden?)).

Het waren dan ook bijzonder volatiele tijden. Een handelsoorlog hing boven de markten. Door de perikelen rond Facebook doken de techbeurzen. En dan was er ook nog eens de correctie van februari, die volgde op goede economische cijfers die weer een mogelijke rentestijging met zich meedroegen.

Dat was in januari anders. Na een zeldzaam rustig jaar op de internationale markten elleboogde het ene na het andere bedrijf zich naar voren om een indexnotering aan te kondigen. Niet gek, beursgangen gedijen bij een rustig klimaat. Bovendien lieten de koersen nog de beweging zien van een opstijgend vliegtuig: het moment om te geld te incasseren.

Maar toen begon de vliegtuigmotor te stotteren. Hoewel de beursen inmiddels richting het oude peil kruipen, hebben beleggers nog altijd de veiligheidsriemen om. „Er is een wait and see-houding ontstaan”, ziet Edward Loef van Loef Technische Analyse. „Beleggers twijfelen over waar we ons dit moment in de cyclus bevinden.” Die onzekerheid is dodelijk voor beursgangen. Bedrijven en de banken die de indexnoteringen begeleiden, riskeren gezichtsverlies als de belangstelling voor het aandeel tegenvalt. „Dus wachten ze af, totdat ze zeker weten dat de correctie een tijdelijk fenomeen was.”

Het probleem is: dat weet niemand. De beursgangen die onlangs uitgesteld werden, komen er voorlopig niet, verwacht analist Loef. Mogelijk volgen meer afblazingen. „Ik denk dat de beursgangen over de zomer heen worden getild. De statistieken wijzen uit: de periode mei tot en met oktober presteert gemiddeld minder goed dan de overige zes maanden.”

Daarnaast is er een grote kans dat er een zomercorrectie aankomt, denkt Loef. De koersen herstellen, maar het beleggerssentiment is zo nerveus dat bij een nieuwe tegenvaller het vertrouwen een nog veel grotere dreun krijgt dan in januari. Met de opnieuw opgeleefde onzekerheid rond Noord-Korea en het Midden-Oosten is zo’n nieuwe knauw niet ondenkbaar.

‘Als je een goed verhaal hebt, ga dan gewoon’

Toch, vindt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, moeten bedrijven niet zo mokken. Kijk eens naar laadpalenfabrikant Alfen, groothandelaar B&S en zakenbank NIBC. Die negeerden de rode signalen en schreven zich in maart toch in op het Damrak. Na een initiële iets mindere periode gaat het inmiddels best goed met die aandelen. „Alfen is uiteindelijk met 15 procent gestegen. NIBC staat net boven de koers die het noteerde toen ze naar de beurs gingen. En ook B&S staat hoger.”

Ondernemingen die een beursgang intrekken, laten zich te veel leiden door het moment, wil Bender maar zeggen. „Natuurlijk heeft iedereen liever 11,5 euro per aandeel dan 10 euro, maar als je een goed verhaal hebt, ga dan gewoon. Breng eerst een eerste tranche, kijk hoe dat valt. Zo leer je communiceren met de financiële markten en krijg je vertrouwen.”

Marktomstandigheden de schuld geven is, volgens Bender, een makkelijke uitweg. Het ligt aan de buitenwereld, niet aan jou. „Terwijl er ook iets heel anders aan de hand kan zijn, zoals een tegenvallende omzet.”

Bovendien is het uitstellen van een beursnotering als wachten op Godot, gezien de marktomstandigheden die voorlopig onzeker blijven. In het Witte Huis zit een president die met een tweet de koersen kan stuwen of stelpen. Zo kun je blijven wachten op een beter moment dat maar niet komt.