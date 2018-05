Afrikaanse migranten gered voor Braziliaanse kust

Een boot met 25 migranten uit Afrika is afgelopen weekend voor de Braziliaanse kust onderschept door vissers. Dat meldde persbureau AP op basis van de Braziliaanse autoriteiten zondag. Dit jaar kwamen al duizenden migranten uit Afrika per boot aan in Italië, Griekenland en Spanje, maar de oversteek naar Brazilië is zeldzaam.

De migranten uit Senegal, Nigeria, Guinee, Sierra Leone en Kaapverdië zijn zaterdagavond samen met twee Brazilianen aan land gebracht. Volgens de nieuwszender G1 waren de migranten al weken onderweg op zee en was de boot stuurloos toen de vissers hen vonden. Sommigen waren volgens de autoriteiten uitgedroogd. Ze hebben medische hulp en eten gekregen. In een sporthal kunnen ze tijdelijk verblijven.

Catamaran

De politie heeft de twee Brazilianen opgepakt voor mensensmokkel. Volgens de Braziliaanse krant Folha de S. Paulo kwamen de Brazilianen uit Rio de Janeiro en hadden ze de boot op Kaapverdië gekocht. De migranten zouden hen vervolgens hebben betaald voor de oversteek.

Van Kaapverdië naar Brazilië is het ongeveer 3.000 kilometer varen. Volgens Folha de S. Paulo zaten de migranten op een catamaran met motor, maar zou eerst de motor kapot zijn gegaan en daarna ook de zeilen door een storm.