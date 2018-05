Zes arrestaties bij protest tegen politiegeweld in België

Bij demonstraties tegen politiegeweld in het West-Vlaamse Roeselare zijn zes mensen opgepakt. Dat bevestigt de politie aan VTM Nieuws. Zaterdag hadden zich volgens De Standaard zo’n 250 demonstraten verzameld om te protesteren tegen het optreden van de politie die twee weken geleden een man uit Guinee uit huis zette. Vlak daarna stierf de Guineeër.

Op 7 mei probeerde een deurwaarder Moïse ‘Lamine’ Bangoura (1991) uit zijn huis te zetten, omdat hij de huur niet betaalde. Toen hij in woede uitbarstte werd de politie erbij gehaald. Omdat de man agressief was, werd hij in de boeien geslagen. Kort daarna zakte de man ineen en overleed hij.

Stenengooiers

De doodsoorzaak is niet bekend. Uit een autopsie zijn geen sporen gevonden van politiegeweld, volgens het lokale parket. De demonstranten denken dat de man wel degelijk om het leven is gekomen door de politie. De familie van de man denkt dat ook. Volgens hen had het lichaam botbreuken en bloedingen, schrijft Het Laatste Nieuws, maar het autopsierapport sprak dat tegen.

De demonstratie van zaterdag verliep eerst rustig, maar na afloop ontstonden er rellen. Een twintigtal relschoppers begon met stenen te gooien naar de aanwezige politie. Ook werd schade aangericht aan auto’s en werden ramen ingegooid.

Beelden van de demonstratie, waarin de demonstranten ‘Justice Lamine’ roepen:



Eén stenengooier zit nog vast. Hij wordt vervolgd voor poging tot doodslag, omdat hij de steen van dichtbij naar een agent gooide. Vijf anderen zijn na een nacht in de politiecel vrijgelaten.