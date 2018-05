Yates loopt na derde ritzege verder uit op Dumoulin

Simon Yates heeft zondag de vijftiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. Het is dit jaar zijn derde ritzege in de Giro. Yates liet Miguel Angel Lopez en Tom Dumoulin achter zich.

Het was een zware rit van Tolmezzo naar Sappada met vier steile beklimmingen. Dumoulin eindigde als derde en moest 42 seconden inleveren. Met de zege loopt Yates verder uit op Dumoulin, die in het algemeen klassement op de tweede plek staat. Het verschil tussen de twee is nu ruim twee minuten.

Het verschil met Chris Froome, die zaterdag nog de rit won, is uitgelopen naar 4.52. Hij staat op de zevende plek in het algemeen klassement.

Maandag houden de renners rust. Dinsdag wordt een individuele tijdrit gereden van 34 kilometer.