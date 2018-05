Twee gewonden nog in kritieke toestand na schietpartij Texas

Twee dagen na de schietpartij op een middelbare school in Texas liggen nog twee mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt persbureau Reuters. Een van hen is een beveiliger van de school in Santa Fe. Hij vocht met de dader nadat deze het vuur opende. Bij de schietpartij kwamen tien mensen om het leven en vielen zeker dertien gewonden.

Onder de doden zijn volgens het schoolbestuur twee leraren en acht leerlingen. Een van hen is een Pakistaans meisje dat een uitwisselingsproject deed op de school.

Het is de eerste grote schietpartij op een Amerikaanse school sinds de dodelijke aanslag op een school in Florida in februari dit jaar. Hierop volgden massale protesten. Honderdduizenden jongeren gingen de straat op om te protesteren tegen de Amerikaanse wapenwetgeving.

De gouverneur van Texas noemde de schietpartij “een van de meest gruwelijke aanvallen die we ooit hebben gezien”. Lees hier ons nieuwsbericht over de aanslag.

‘Dader merkwaardig niet-emotioneel’

De vermoedelijke dader van de schietpartij, Dimitrios Pagourtzis, heeft bekend het bloedbad te hebben aangericht. Volgens zijn advocaat, Nicolas Poehl, was hij de dag na de aanslag “merkwaardig niet-emotioneel”. Volgens Poehl was Pagourtzis in de war. “Er zijn aspecten van de aanslag die hij begrijpt, en er zijn aspecten die hij niet begrijpt”, zei de advocaat in een verklaring.

De familie van Pagourtzis zegt “net zo gechoqueerd als ieder ander” te zijn. In een verklaring zeggen zij dat ze “verdrietig en verbijsterd” zijn. Het wapen dat Pagourtzis gebruikte, was vermoedelijk van zijn vader en op legale wijze aangeschaft.

Volgens politie-onderzoek bestaat er geen directe aanwijzing dat Pagourtzis de aanslag plande, heeft de gouverneur van Texas bekendgemaakt. Wel troffen onderzoekers foto’s aan van de 17-jarige jongen met de tekst ‘Born to Kill’. Volgens klasgenoten is Pagourtzis “een stille einzelg√§nger”. Hij speelde in het footballteam.

De schietpartij in de middelbare school is de tweede grote schietpartij in Texas in minder dan zeven maanden. In november schoot een 26-jarige man 26 mensen dood in een kerk in Sutherland Springs.