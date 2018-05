Topman LG Groep Koo Bon-moo (73) overleden

Koo Bon-moo, de voorzitter van het Zuid-Koreaanse conglomeraat LG Groep, is zondag op 73-jarige leeftijd na een ziektebed overleden. Dat heeft het op vier na grootste concern van Zuid-Korea bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Koo leidde het miljardenbedrijf sinds 1995.

Koo was al meer dan een jaar ziek. Hij leed aan een hersenziekte en heeft meerdere operaties ondergaan, schreef het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap eerder.

Familiebedrijf

Donderdag meldde de holding LG Corporation al dat vanwege de gezondheid van hun topman zijn zoon, Koo Kwang-mo, zou worden benoemd tot bestuurslid ter voorbereiding op een leiderschapswissel. De zoon is dan de vierde generatie die het bedrijf leidt. Hij heeft 6 procent van de aandelen van LG Corporation in bezit en was al een hoge functionaris bij LG Electronics.

Koo werd in 1995 de derde voorzitter van LG, dat werd opgericht in 1947. Hij veranderde de naam van Lucky Goldstar naar LG en deelde het bedrijf op in vier delen. Hij verkocht de halfgeleider-tak aan Hyundai, die is opgegaan in SK Hynix. Dat was nodig in de nasleep van de financiële crisis in Azië in de jaren 90. Elektronica, chemie en telecommunicatie kwamen onder zijn leiding.

Tijdens zijn voorzitterschap vervijfvoudigde de omzet van LG Groep, van 30 naar 160 biljoen Zuid-Koreaanse won (126 miljard euro). Het aantal werknemers verdubbelde in die periode naar 210.000. Het conglomeraat bestaat uit meer dan dertig bedrijven.

Eerder deze maand zeiden Zuid-Koreaanse autoriteiten dat ze bedrijfspanden van LG hadden doorzocht in een onderzoek naar belastingontwijking door familieleden.